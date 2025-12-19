Investitionen in die Faszination Schnee

Erfolgreicher Start in die Skisaison 2025/26 in der Skiarena Sauerland

Mit besten Voraussetzungen ist die Wintersportarena Sauerland gemeinsam mit der Skiwelt Winterberg in die Wintersaison 2025/26 gestartet. Pünktlich zum Beginn der Weihnachtsferien präsentierten sich auf der heutigen Pressekonferenz im Schneewittchenhaus in Winterberg, die Skigebiete gut vorbereitet, mit sichtbarem Schnee, laufenden Anlagen und einem klaren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Gästeerlebnis.

„Draußen liegt Schnee, der Skibetrieb läuft und mit dem Start der Weihnachtsferien beginnt für uns die erste Hauptsaison“, betonte Christoph Klante als Vertreter der Veranstalter zum Auftakt der Saisoneröffnung. Die frühe Terminierung der Veranstaltung sei bewusst gewählt worden, um rechtzeitig Vorfreude auf den Winter zu wecken und den Blick auf das umfangreiche Angebot der Region zu lenken.

Wintersportarena Sauerland und Skiwelt Winterberg informierten über die Faszination Schneevergnügen

Hohe Investitionen in Qualität und Schneesicherheit

Ein zentrales Thema der Saison 2025/26 sind die umfangreichen Investitionen in moderne Infrastruktur. Rund zwei Millionen Euro flossen alleine in der Wintersportarena Sauerland in neue Schneeerzeuger, Pistenpflege und technische Optimierungen. Davon profitierten unter anderem Willingen, das Skiliftkarussell Winterberg sowie die Orte Neu- und Alt-Astenberg.

„Die Faszination Schnee ist ungebrochen – völlig unabhängig davon, ob er natürlich gefallen oder technisch erzeugt wurde“, erklärte Klante. „Entscheidend ist, dass wir unseren Gästen heute eine konstante, hochwertige Schnee- und Pistenqualität bieten können.“ Moderne Schneeerzeuger arbeiten energieeffizienter, leiser und ermöglichen Beschneiung auch bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt.

Sprecher der Wintersportarena Sauerland Christoph Klante.

Zusätzlich wurden neue Pistenmaschinen angeschafft, die eine feinere Aufbereitung des Schnees erlauben. Dadurch verbessert sich nicht nur die Fahrqualität, sondern auch das gesamte Wintersporterlebnis. „Ein Standard, den Gäste heute erwarten“, betonte Christoph Klante.

Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der Strategie

Die Skigebiete der Region setzen ihren konsequenten Weg in Richtung Nachhaltigkeit fort. Immer mehr Pistengeräte werden mit HVO-Kraftstoff betrieben, der aus Holzresten gewonnen wird und den CO₂-Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduziert. Zudem wird verstärkt auf zertifizierten Ökostrom gesetzt und Abwärme – etwa aus Eisanlagen – zur Beheizung von Gebäuden genutzt.

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Einzelprojekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess“, so der Winterberger Skiliftbetreiber. „Der Ausbau des Skibus-Angebots, engere Taktungen und bessere Anbindungen zwischen den Skigebieten tragen dazu bei, den Individualverkehr vor Ort zu reduzieren“, ergänzte der Winterberger Wirtschaftsförderer und Tourismusdirektor Winfried Borgmann.

Die Vertreter von Wintersportarena Sauerland und Skiwelt Winterberg blicken zuversichtlich in die neue Wintersportsaion. Von links nach rechts: Michaela Grötecke, Tourismusförderung Winterber; Christoph Klante, Skiliftkarussell Winterberg und Wintersportarena Sauerland; Timo Hennecke, Skigebiet Bödefeld-Hunau e.V.; Joachim Sögtrop vom Ordnungsamt Winterberg und Winfried Borgmann, Geschäftsführer WTW Winterg Touristik und Wirtschaft.

Starke Gemeinschaft – auch in kleineren Skigebieten

Ein positives Beispiel für regionalen Zusammenhalt ist der Skilift in Bödefeld. Nach der Insolvenz des bisherigen Betreibers wurde kurzfristig ein neuer Trägerverein gegründet, der den Betrieb sicherte und weiterentwickelt.

„Wir haben uns bewusst entschieden, Verantwortung zu übernehmen und den Skilift für die Region zu erhalten“, erklärte Timo Hennecke vom neuen Verein Skigebiet Bödefeld-Hunau e.V.. „Ziel sei es, den Standort nachhaltig aufzustellen und als sinnvolle Ergänzung zu den größeren Skigebieten zu positionieren – insbesondere mit kurzen Anfahrtswegen und ohne Verkehrsstau. Motto: Hunau ohne Stau!“

Neuer Qualitätsverbund stärkt Marke Winterberg

Mit dem neuen Qualitätsverbund der Skiwelt Winterberg bündeln alle fünf Skigebiete in der Stadt Winterberg ihre Angebote unter einer gemeinsamen Marke. Ein zentrales Ticket, gebündelte Informationen und eine flexible Nutzung der Skigebiete sollen Gästen mehr Komfort und Transparenz bieten.

„Der Gast soll genau wissen, was er bekommt – einfach, flexibel und auf hohem Qualitätsniveau“, erläuterte dazu Winfried Borgmann. Durch die enge Anbindung per Skibus können Wintersportler kurzfristig auf Wetter- und Pistenbedingungen reagieren, ohne zusätzliche Verkehrsströme zu erzeugen.

Positive Aussichten für den Winter 2025/26

Auch mit Blick auf die Buchungslage und erste Besucherzahlen zeigt man sich optimistisch. Trotz milder Phasen stimmen die aktuellen Entwicklungen zuversichtlich. „Die Zahlen liegen bereits jetzt über denen der vergangenen Jahre“, lautete ein Fazit aus der Runde.

Die klare Kernbotschaft zum Start der Saison: Die Wintersportarena Sauerland investiert weiter in Qualität, Nachhaltigkeit und Komfort – und bietet Gästen auch im Mittelgebirge ein modernes, zuverlässiges und attraktives Wintererlebnis.

Schnee- und Skivergnüngen im Sauerland in der Wintersaison 2025/26