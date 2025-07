Investionsschub für Sauerländer Unternehmen

Kreis Olpe / Hochsauerlandkreis. Mit dem neuen Förderdarlehen NRW.BANK.Invest Zukunft können Unternehmen in der Region jetzt gezielt in ihre Zukunft investieren – und das zu besonders attraktiven Konditionen. Darauf macht die Volksbank Sauerland aufmerksam.

Das Förderdarlehen NRW.BANK.Invest Zukunft unterstützt Investitionen mit einem vergünstigten Zinssatz, der bis zu zwei Prozentpunkte unter dem Marktzins liegt, und bietet Tilgungsnachlässe von bis zu 20 Prozent der Darlehenssumme. Voraussetzung ist, dass die Programmbedingungen erfüllt werden und mit den Mitteln Investitionen in Digitalisierung, Innovation oder Nachhaltigkeit finanziert werden. Beispiele für geförderte Investitionen: Umstellung auf erneuerbare Energieanlagen für die Produktion, Elektromobilität im Unternehmen, Investitionen in umweltfreundliche und nachhaltige Technologien im Produktionsbereich oder die digitale Transformation.

Wettbewerbsfähigkeit stärken

Kleine und mittlere Unternehmen können so ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und wichtige Zukunftsprojekte umsetzen. Rechtzeitig vor Beginn einer Investitionsmaßnahme sollte die Möglichkeit einer Fördermittelberatung bei der Volksbank Sauerland genutzt werden, um die passenden Förderprogramme zu identifizieren und optimal in die Finanzierungsstruktur einzubinden. Die Beantragung erfolgt dann anschließend ebenfalls über die Hausbank.

Herausforderung für Sauerländer Unternehmen

Stefan Hütte und Michael Köster sind Firmenkundenberater der Volksbank Sauerland. Im Gespräch mit WOLL-Online erklären Sie, für wen das Förderprogramm der NRW.BANK.Invest Zukunft gedacht ist und was es für Unternehmen zu beachten gibt.

WOLL: Herr Hütte, warum ist das neue Förderprogramm NRW.BANK.Invest Zukunft gerade jetzt so wichtig für Unternehmen in Südwestfalen?

Stefan Hütte: Die wirtschaftliche Lage ist für viele Unternehmen weiterhin herausfordernd. Gleichzeitig wissen wir aus unseren Gesprächen, dass gerade jetzt Investitionen in Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit notwendig sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. NRW.BANK.Invest Zukunft bietet hier einen echten Investitionsschub, da Unternehmen bis zu zwei Prozentpunkte unter Marktzins finanzieren und zusätzlich Tilgungsnachlässe von bis zu 20 Prozent erhalten können.

Quelle: Volksbank Sauerland Stefan Hütte

WOLL: Können Sie ein Beispiel geben, wie groß die Entlastung tatsächlich ist?

Stefan Hütte: Nehmen wir ein Darlehen von 500.000 Euro mit zehn Jahren Laufzeit: Hier kann ein kleines Unternehmen durch Zinsvorteil und Tilgungsnachlass insgesamt bis zu 170.000 Euro sparen. Das sind Mittel, die dann für weitere Projekte oder die Liquiditätssicherung genutzt werden können.

WOLL: Herr Köster, wie unterstützt die Volksbank Sauerland ihre Firmenkunden konkret bei der Nutzung solcher Förderprogramme?

Michael Köster: Wir und unsere weiteren Firmenkundenberater sind auf das Thema Fördermittel spezialisiert und werden zusätzlich durch unsere eigene Fördermittelberatung unterstützt. Wir prüfen individuell, ob und wie sich Programme wie NRW.BANK.Invest Zukunft optimal in die Finanzierungsstruktur des Unternehmens integrieren lassen. Dabei begleiten wir den gesamten Prozess: von der Projektidee bis zur Auszahlung des Förderdarlehens. Das gibt unseren Kunden Sicherheit und spart wertvolle Zeit.

Quelle: Volksbank Sauerland Michael Köster

WOLL: Wo sehen Sie die größten Anwendungsfelder des Programms in der Region?

Michael Köster: Vor allem in der Umstellung auf erneuerbare Energieanlagen für den Eigenverbrauch, Investition in Elektromobilität im Unternehmen, Modernisierung des Maschinenparks auf neue umweltfreundliche und nachhaltige Technologien oder die digitale Transformation des Unternehmens. All diese Maßnahmen sind entscheidend, um langfristig wettbewerbsfähig und nachhaltig erfolgreich zu sein.

WOLL: Was raten Sie den Unternehmen im Sauerland jetzt?

Stefan Hütte: Sich zeitnah beraten zu lassen. Die Kombination aus günstigen Förderkonditionen, ggf. noch Tilgungsnachlässen und unserem individuellen Beratungsansatz eröffnet vielen Betrieben zusätzliche Investitionsspielräume.

Michael Köster: Die Antragstellung läuft immer über die Hausbank.. Wir und unsere Berater unterstützen dabei, ein Darlehen zeitnah und unkompliziert zu beantragen.

WOLL: Vielen Dank für das Gespräch.