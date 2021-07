Internationale Weihnachtsbaumbörse 2021 am 11. September in Eslohe- Reiste

Nach der durch Corona erzwungenen Pause im vergangenen Jahr, lädt die Firma KRINNER als Veranstalter, mit dem Bundesverband der Deutschen Weihnachtsbaum und Schnittgrünerzeuger, Aussteller und Besucher am 11. September 2021 wieder nach Eslohe-Reiste zur Internationalen Weihnachtsbaumbörse mit Fachmesse ein.

Auf dem großen Gelände vor der Schützenhalle in Reiste erwartet die Besucher neben 60 Ausstellern aus fünf Nationen ein interessantes Rahmenprogramm. Im Beratungsforum stehen Spezialisten aus den Bereichen Düngung, PFC, Pflanzenschutz, des Landesverbandes Gartenbau NRW und der Landwirtschaftskammer NRW zum intensiven Informationsaustausch zur Verfügung. Drei Expertenvorträge bieten die Möglichkeit sich über die aktuellen Themen der Branche ausführlich zu informieren. Höhepunkt der Messe ist die jährliche Verleihung des „Innovationspreis der Deutschen Weihnachtsbaumbörse“. Dieses Jahr stellen sich fünf Bewerber mit unterschiedlichen Themen der Jury. Die Siegerehrung erfolgt durch den MdB Prof. Dr. Patrick Sensburg und der Deutschen Weihnachtsbaumkönigin Laura Stegemann. Den Abschluss des Wochenendes bildet ein Feldtag am Sonntag, den 12.09.2021 in einer Weihnachtsbaumkultur. Hier werden verschiedenste Maschinen und Geräte zur Kulturpflege vorgestellt und in Aktion gezeigt.

Quelle: Krinner Weihnachtsbaumkönigin

Innovationen und die Weihnachtsbaumkönigin



Veranstaltungsprogramm vom 11.-12. September 2021:

Samstag, 11.09.2021: Fachmesse mit über 60 Ausstellern, Beratungsforum und

Fachvorträgen

(Schützenhalle/-gelände St. Pankratius – 08:30-16:00 Uhr)

Sonntag, 12.09.2021: Feldtag in einer Weihnachtsbaumkultur mit Maschinenvorführungen

(Weihnachtsbäume Claudius Koch, Mindener-Str. 16,

59889 Eslohe-Bremke)

10:00-13:00 Uhr)