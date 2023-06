Internationale Auszeichnung für Schmallenberger Kreativagentur

Foto von links nach rechts: Georg Voss, MAREDO, Preisverleiherin von German Brand Award, Sebastian Uting, VIEREINHALB und Marcus Voeste, MAREDO

Am 15. Juni fand die Verleihung des German Brand Awards in Berlin statt. Ein Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft kürt dort die Gewinner für ihre erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Rund 1.300 Einreichungen aus 19 Ländern verzeichnen die Initiatoren des German Brand Awards in diesem Jahr. Eine davon ist die Kampagne zum Markenrelaunch der Steakhauskette MAREDO aus der Feder der Schmallenberger Kreativagentur VIEREINHALB.

In der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation” wurde das Projekt der Sauerländer mit dem internationalen Award ausgezeichnet. Die Herausforderung dieser Kampagne war vor allem die Ausgangslage, in der sich MAREDO befindet, als VIEREINHALB die Markenführung vor mehr als zwei Jahren übernimmt. Denn 2020 macht das Steakhaus mit der Bekanntgabe seiner Insolvenz Schlagzeilen. Nach der Übernahme durch einen neuen Investor kommt das Schmallenberger Agentur-Team ins Spiel und verschafft der Marke ein modernes Auftreten – ohne dabei die Tradition, die Historie und natürlich die ehemaligen Mitarbeitenden sowie Stammkundinnen und -kunden aus den Augen zu verlieren.

Quelle: German Brand Award Georg Voss, MAREDO und Sebastian Uting, VIEREINHALB

Moderner Auftritt für MAREDO

Für den Re-Start braucht es eine gestalterische Neuausrichtung, die von einer starken und konsistenten Unternehmenskommunikation gestützt wird. Die Website, der Social Media Auftritt, die Speisekarten, das Interieur, die interne und externe Kommunikation – all das wird von VIEREINHALB überarbeitet und neu aufgebaut. Dafür wird die Agentur aus dem Herzen Schmallenbergs nun mit dem German Brand Award ausgezeichnet.

„Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung. Dass wir den German Brand Award mit nach Hause bringen dürfen, ist der perfekte Abschluss für dieses besondere Projekt. Die gesamte Crew hat mit so viel Herzblut am Markenrelaunch gearbeitet und trägt den Award jetzt umso glücklicher ins Sauerland“, sagt Sebastian Uting, einer der Geschäftsführer und Gründer von VIEREINHALB lächelnd.

Über VIEREINHALB

2014 wird die Kreativagentur VIEREINHALB von David Spieler, Sebastian Uting und Fabian Aufderheide gegründet. Heute ist das Team auf 25 kreative Köpfe herangewachsen. Beheimatet im Schmallenberger Sauerland ist VIEREINHALB darauf fokussiert, Marken zu schaffen, zu schärfen und auszurichten. Von der Markenidentität über die Strategie und die Kommunikation bis hin zur Umsetzung von Kampagnen bietet die Agentur alle Werkzeuge, die es braucht, um als Marke relevant zu sein und zu bleiben. Der Kundenkreis der Agentur reicht von Hidden Champions aus der Region über deutschlandweit bekannte Marken wie Bento Box, MAREDO oder De Buyer. Seit 2023 ist VIEREINHALB außerdem Teil der Hotelmarketing Gruppe.

Quelle: German Brand Award

