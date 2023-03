Interaktives Audio-Game: Der „Lauschangriff“ ist gestartet

Früher als Nische belächelt, präsentiert sich der Games-Markt gegenwärtig als eine der lukrativsten Branchen weltweit. Allein im Jahr 2021 erwirtschafteten die zugehörigen Unternehmen weltweit einen Gesamtumsatz von 210 Milliarden US-Dollar. Dabei soll es nicht bleiben, denn die Prognosen sagen einen steigenden Trend voraus. Um konkurrenzfähig zu bleiben, lassen sich Anbieter neue Formate einfallen.

Der Konkurrenzdruck auf dem Gaming-Markt steigt. Kürzere Produktionsphasen, schneller Output: Die Entwicklung eines marktreifen Spiels dauert in der Regel vier Jahre. Die endgültige Entwicklungszeit hängt jedoch stets vom Umfang des Endprodukts ab. Dass bei dieser knappen Projektplanung Glitches und Programmierfehler entstehen können, geschieht häufiger als vermutet. Selbst in großen AAA-Titeln haben Spieler die verrücktesten Patzer entdeckt. Von verschwindenden Gesichtern bis zu Mini-Spielern auf dem Fußballfeld: Cyberghost hat die besten Ausrutscher gelistet, die für unfreiwillige Lacher sorgten. Um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, arbeiten Entwickler rund um die Uhr.

Allerdings kämpfen Anbieter auf dem Entertainment- und Games-Markt auch an deren Fronten. Der Fachkräftemangel ist ein beherrschendes Thema mit Herausforderungen. Offene Stellen bleiben monatelang unbesetzt und lassen die Entwicklung branchenübergreifend stagnieren. Wie das Handelsblatt berichtet, sind mit Stand Frühjahr 2022 974.865 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte zu verzeichnen. Dies sind 367.000 mehr Stellen als im Frühjahr 2012. Zudem verlangen Nutzer stetig neue Spielerfahrungen. Mit Augmented Reality oder VR-Erlebnissen existieren die ersten Kombinationen aus realen Welten und digitalen Spielelementen. Der „Lauschangriff“ in Schmallenberg, Arnsberg und Warburg geht neue Wege im Gaming.

Auf die Ohren!

Das innovative Game verbindet Sportlichkeit, Spielspaß und eine spannende Geschichte. Als Geheimagent bewegt sich der Spieler durch die engen Gassen und historischen Städte im Sauerland, die in der Fantasie zu Schauplätzen von Verfolgungsjagden oder zu Zentralen fieser Gegner werden. Mit jedem Schritt entwickelt sich die Geschichte weiter und zieht in den Bann. Alles, was es dazu braucht, ist die „Lauschangriff“-App und ein wenig Kondition.

Je nach Stadt wählt der Spieler seine Route bzw. seine Mission aus, die ihn durch Arnsberg, Schmallenberg oder Warburg führt. Aktuell gibt es die innovative Stadtführung für Krimi- und Fitnessbegeisterte ausschließlich im Sauerland zu erleben. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal, welches zu Recht den ADAC Tourismuspreis 2021 gewann.

Quelle: Bild von StockSnap auf Pixabay

Neue Formate erleben

Mit dem „Lauschangriff“ setzen die Entwickler auf ein unterrepräsentiertes Format. Die größte Aufmerksamkeit dieses Spielgenres erzielte bisher die App „Zombie, Run“, die mit Untoten zum Joggen anregt. Wem die Motivation fehlt, im Fitnessstudio seine Trainingsrunden zu absolvieren oder wieder nach einer Ausrede für den morgendlichen Lauf im Park sucht, kann sich mit „Zombie, Run“ besser in Fahrt bringen. Eine spannende Geschichte über Apokalypsen und das Überleben treibt an und bezieht den Läufer direkt in das Geschehen ein. Wer zu langsam läuft, wird von den hungrigen Zombies gefressen.

So blutrünstig gestalten sich die vier unterschiedlichen Geschichten des Sauerländer „Lauschangriffs“ nicht. Hier steht das Geheimnisvolle im Vordergrund und kann bei Bedarf sogar für jüngere Zuhörer angepasst werden. In Warburg wird eine Kids-Variante angeboten, in der ein böser Zauberer friedliche Gespenster gefangen hält. Nur clevere Spieler schaffen es, die Burggeister aus den Fängen des Magiers zu befreien und dem Guten unter die Arme zu greifen. Das ist Gamification für Stadtführungen mit hohem Unterhaltungswert!