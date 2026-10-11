Integrationspreis des Handwerks für Schneider’s Bäckerei in Netphen

Handwerkskammer Südwestfalen würdigt Einsatz für gelebte Vielfalt und starkes Ausbildungsengagement

Bei Schneider’s Bäckerei in Netphen gehört Vielfalt ganz selbstverständlich zum Arbeitsalltag. Für dieses gelebte Engagement ist die Großbäckerei nun mit dem Integrationspreis des Handwerks NRW ausgezeichnet worden.



Bei der Urkundenübergabe hoben Ulrich Hermann, Vizepräsident der Handwerkskammer Südwestfalen, und Rüdiger Schnüttgen, Referent für Berufsbildung, das Engagement des Unternehmens hervor. Schneider’s Bäckerei schaffe Perspektiven für Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung und zeige, wie Integration im Handwerk erfolgreich gelingen könne. Der Betrieb sei ein Vorbild für gelebte Vielfalt. Er bedankt sich für das außergewöhnliche Engagement für Handwerk und Gesellschaft.



Der Integrationspreis des Handwerks NRW wird alle zwei Jahre von den Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem Westdeutschen Handwerkskammertag verliehen. Er ist mit 500 Euro dotiert. Die Preisträger werden von den jeweiligen Handwerkskammern ausgewählt. Der Preis würdigt Handwerksbetriebe, die sich in besonderer Weise für Integration, Chancengleichheit und Vielfalt engagieren.



Integration als Teil der Unternehmenskultur

Dass die Auszeichnung im Unternehmen viel bedeutet, war bei der Übergabe deutlich zu spüren. Seniorchef Reinhard Schneider und das Team signalisierten, dass Integration bei Schneider’s Bäckerei nicht nur organisiert, sondern im Alltag ganz selbstverständlich gelebt wird.



Die 1957 gegründete Bäckerei ist ein Familienbetrieb in dritter Generation. Das Unternehmen verbindet Tradition mit einem klaren Blick nach vorn – besonders in der Ausbildung und bei der Gewinnung junger Fachkräfte.



Ausbildung eröffnet Perspektiven

Seit vielen Jahren ist für Schneider’s Bäckerei die Ausbildung eine Herzensangelegenheit. Das spiegelt sich nicht nur in bemerkenswerten Zahlen wider: Zu derzeit 16 Azubis aus Vietnam kommen in diesem Jahr sieben weitere dazu. Vielmehr noch geht es darum, jungen Menschen Chancen zu eröffnen und berufliche Perspektiven zu bieten. Gleichzeitig sichert sich das Unternehmen damit den Fachkräftenachwuchs. Auch Talente mit Migrationsgeschichte finden hier seit Jahren starke Unterstützung, die weit über den beruflichen Alltag hinausgeht. 2024 begann schließlich ein erfolgreiches Projekt mit Vietnam. Seitdem kommen jährlich neue Auszubildende aus Asien ins Siegerland.



Gute Integration braucht Struktur

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Schneider’s Bäckerei setzt auf ein durchdachtes Integrationskonzept mit individueller Einarbeitung, Sprachförderung im Arbeitsalltag, fachlicher Begleitung und festen Ansprechpersonen im Team. Hinzu kommen Unterstützung bei Wohnraum und Alltagsfragen sowie regelmäßige Gesprächsrunden, die den Austausch im Betrieb fördern.



Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit lokalen Integrationsstellen, Berufskollegs und weiteren Bildungspartnern wie der ersten deutschen Bäckerfachschule in Olpe zusammen.

Quelle: HWK Südwestfalen/WOLL-Extramagazin Karriere und Ausbildung