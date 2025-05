InstaHike auf dem Naturweg Kahler Pön

Naturerlebnis, Fotografie und nachhaltiges Naturerleben im Fokus

Am vergangenen Freitag zog es zahlreiche Natur- und Fotografiebegeisterte auf den Naturweg Kahler Pön zwischen Düdinghausen bei Medebach und Willingen. Der von Sauerland-Tourismus und dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge organisierte InstaHike bot den Teilnehmern die Gelegenheit, die atemberaubende Landschaft der Bergheiden im Grenzgebiet zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen fotografisch festzuhalten, sich auszutauschen und gleichzeitig mehr über die einzigartige Vegetation zu erfahren.

Was ist ein InstaHike?

Ein InstaHike ist eine organisierte Veranstaltung, bei der eine Gruppe von fotobegeisterten Personen gemeinsam an einem bestimmten Ort wandern geht und dabei spannende Spots und interessante Locations fotografisch erkundet. „InstaHikes sind inzwischen eine feste Größe in unserem Jahreskalender und Teil unserer Marketingarbeit. Es geht darum, die Schönheit der Region aus verschiedenen Perspektiven festzuhalten und gleichzeitig die Teilnehmer für die Natur zu sensibilisieren,“ erklärt Rouven Soyka, Pressesprecher beim Sauerland-Tourismus.

Willkommen auf den Bergheiden des Kahlen Pön

Und der Naturweg Kahler Pön, einer der zahlreichen Rundwege entlang des Fernwanderwegs Sauerland-Höhenflug, ist dafür die perfekte Location. Denn er führt durch eine faszinierende Landschaft, die für Jahrhunderte die Hochlagen des Mittelgebirges prägte. Noch Ende des 19. Jahrhunderts waren die Höhenrücken des Sauerlandes flächig von Bergheiden bedeckt. Heute liegt auf dem Plateau des Kahlen Pön, im Grenzgebiet zwischen dem Upland (Hessen) und der Medebacher Bucht (NRW), eine der wenigen verbliebenen Hochheiden des Rheinischen Schiefergebirges. Die montanen Beerenstrauchheiden des Rothaargebirges gehören zu den letzten Resten dieses heute hochgradig gefährdeten Vegetationstyps in Mitteleuropa.

Entlang des Weges warteten zudem etliche weitere Highlights auf die Teilnehmenden. Am Usselner Kreuz eröffnete sich ein spektakulärer Blick über das Upland und zahlreiche weitere Aussichten auf die Weite der Hochheidelandschaft boten sich entlang des Weges, ergänzt durch die Diemelquelle als weiterem Zwischenstopp und einer Rast an der urigen Graf Stolberg Hütte. Etliche Möglichkeiten also, die Besonderheiten am Weg fotografisch festzuhalten und

Erfrischende Unterstützung durch Veltins Brauerei

Für eine wohltuende Erfrischung sorgte die Veltins Brauerei, die die Wandergruppe mit kühlen Getränken versorgte. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch die Veltins Brauerei. Solche Partnerschaften sind ein wichtiger Baustein, um den Teilnehmenden ein rundum gelungenes Erlebnis zu bieten,“ betont Risse.