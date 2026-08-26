Inspirierender Austausch beim Unternehmerinnenstammtisch in Schmallenberg

Gemeinsam mit dem Kulturbüro Schmallenberg und dem Kompetenz F Netzwerk des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Hellweg Sauerland hat der SUZ Unternehmerinnenstammtisch am Dritten Ort in Schmallenberg jetzt unter dem Motto „Frauen in der Kultur und Kreativwirtschaft im ländlichen Raum: Kreativ, digital, vernetzt – Frauen gestalten ländliche Räume“ einen Austausch organisiert.

Angesprochen waren Frauen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, Unternehmerinnen sowie Gründerinnen, die sich für die Weiterentwicklung dieses Bereichs im ländlichen Raum interessieren und die Perspektiven von Frauen in diesem Sektor stärken möchten.

Quelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V.

Der Abend wurde durch Impulsvorträge von Saskia Holsträter vom Kulturbüro Schmallenberg über den Dritten Ort in Schmallenberg und von Huberta Sasse, Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) über die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft eröffnet. Im Anschluss folgte ein spannendes Panel mit Rosa Köhne (BAFF Werbemittel & ASOR Marketing), Janine Kohnen (Kohnen Architektur) und Lisa Masur (Grafikdesign Masur). Moderatorin Stephanie Wüllner führte durch die zentralen Themen wie KI in der Kreativwirtschaft, Sozialversicherung, Care-Arbeit und Mutterschutz für Selbständige sowie Vernetzung und Zukunft der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die lebhafte Diskussion wurde mit spannenden Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum ergänzt. Den Abschluss des Panels bildete Karin Gottfried von der Wirtschaftsförderung des HSK mit der Einladung, sich in Netzwerken im ländlichen Raum zu engagieren und diese durch Impulse zu stärken.

Nach den Vorträgen konnten die Teilnehmenden neue Kontakte knüpfen. Für die musikalische Untermalung sorgte die Band Purple Paisley aus Eslohe mit Lola und Sash.

Quelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V.

Das Fazit des Abends für die Organisatorinnen: Der Abend war ein voller Erfolg, kann aber nur ein Auftakt sein. Die lebhaften Diskussionen und das positive Feedback der Teilnehmerinnen zeigten, wie wichtig solche Formate für die Stärkung von Frauen in diesem Bereich sind. Die Veranstaltung soll den Grundstein legen für weitere Events rund um Kultur‑ und Kreativwirtschaft im ländlichen Raum.