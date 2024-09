Ins Blaue – vergiss das Wichtigste nicht!

Humberts merkwürdige Reiseerlebnisse abseits der Touristenpfade

Wer noch nie gereist ist, der geht vielleicht erstmal auf Nummer sicher. So wie Humbert in diesem Buch. Humbert, das ist der Name, den sein Vater Autor Ulrich Fritsche ursprünglich geben wollte. Fritsche hat sich dazu entschieden, seine Erfahrungen nicht in der Ich-Form aufzuschreiben, sondern die Geschichte als die von Humbert zu erzählen.



Humberts erste Reise war eine Pauschalreise nach Marokko mit Bus und Reiseführer und der Feststellung: Das ist nicht die Art des Reisens, die ihm gefällt. Die Welt entdecken mit all ihrer Schönheit, abseits der ausgetretenen Touristenpfade, mit wenig Gepäck, nah am Land mit seinen Menschen, seinen Farben, Gerüchen und Geschmäckern. Keine Sterne-Hotels, sondern lieber den Nachthimmel mit Millionen von Sternen über dem Zelt. Denn gerade da lauern die kleinen und großen Abenteuer. – So stellte Humbert sich das Reisen vor, einfach ins Blaue hinein und schauen, wo das nächste Abenteuer wartet.



Ins Blaue – das bedeutet für Fritsche: „Planung ja, aber nur im Umriss. Offen bleiben für Überraschungen. Einfache Lebensweise, ohne Luxus. Naturnah, soweit das noch möglich ist.“ Denn es müssen nicht immer die ganz extremen, vorgeplanten Reisen sein, keine Mount Everest-Besteigung, keine Sahara-Durchquerung. Auf 500 Seiten beweist der Autor, wie aufregend und lehrreich das Reisen sein kann. Er erzählt von einem furchtbaren Gewitter auf einem Gipfel in den Karpaten, davon, wie es ist, dank gestohlener Wertsachen mit wenig Geld in Nepal unterwegs zu sein, von seinen Erlebnissen unter Gorillas in Ruanda, von einem feuerspeienden Vulkan in Italien oder Zelten zwischen Moschusochsen in Grönland.



Angetrieben von Neugier und Abenteurerlust führte ihn sein Weg durch Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien und Ozeanien. Seine Reiseziele sind nicht unbedingt die Reiseziele, die auf den Plakaten im Reisebüro zu sehen sind und auf Top-10-Listen über die besten Reiseziele im Internet, aber genau das sind die Ziele, wo man ein Land, eine Kultur und die Menschen am besten kennenlernen kann. In seinen Berichten geht es manchmal um geografische Besonderheiten, mal sind es biografische Erzählungen und manchmal wird es auch etwas philosophisch.



Nur hier und da mit Farbfotos illustriert – denn schaut man zu viel durch die Kameralinse, verpasst man womöglich das Wesentliche –, dafür aber umso eindrücklicher, hat Dr. Ulrich Fritsche exotische Tiere und Pflanzen, Landschaften und Menschen festgehalten und führt noch einmal bildlich vor Augen, was Humbert auf seinen Reisen erlebt hat.



Ziel seines Buches: „Glücklich, wer Träume verwirklichen kann! Glücklich, wer noch wilde, unverdorbene Natur erleben durfte. Dieses Buch möge zu solcher Glücksuche anregen.“



INS BLAUE – Vergiss das Wichtigste nicht!

Merkwürdige Reiseerlebnisse weltweit

von Ulrich Fritsche

Verlag Hazeka

ISBN 978-3-00-076389-2

24,00 Euro