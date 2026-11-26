Mehr als 140 Gäste aus der regionalen Gründerszene, Wirtschaft und verschiedenen Institutionen kamen am 19. November zum Basecamp-Festival in der SKS Orange World in Sundern zusammen. Auf dem Programm standen spannende Einblicke in die Start-up-Welt, ein inspirierender Vortrag und viel Gelegenheit zum persönlichen Austausch.

Zwölf Gründerinnen und Gründer präsentieren ihre Ideen

Ein Höhepunkt des Abends waren die Pitches von zwölf Gründerinnen und Gründern, die ihre Geschäftsideen und Start-ups auf der Bühne vorstellten. In jeweils fünf Minuten präsentierten sie ihre Konzepte und zeigten, wie vielfältig und kreativ die Gründerszene in der Region aufgestellt ist.

Für die Besucherinnen und Besucher bot sich dabei die Gelegenheit, neue Geschäftsmodelle kennenzulernen und direkt mit den Menschen hinter den Ideen ins Gespräch zu kommen. Insbesondere für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie potenzielle Investoren eröffneten sich interessante Anknüpfungspunkte für mögliche Kooperationen.

Vom Junkie zum Ironman: Andreas Niedrig begeistert mit persönlicher Geschichte

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte der Triathlet und Motivationsexperte Andreas Niedrig. Unter dem Titel „Dein wichtigstes Start-up bist du“ nahm er das Publikum mit auf eine außergewöhnliche Reise durch sein Leben: vom Drogenabhängigen zum erfolgreichen Ironman-Triathleten.

Sein Vortrag erzählte von Leidenschaft, Überzeugung, Rückschlägen und der Fähigkeit, Menschen für die eigene Idee zu begeistern. Dabei schlug Niedrig immer wieder die Brücke zum Unternehmertum. „Ich hab gelernt, mir Unterstützung zu holen, und gelernt, nach Hilfe zu fragen“, sagte Niedrig.

Persönlicher Austausch im Mittelpunkt

Auch abseits der Bühne bot das Festival reichlich Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Perspektiven kennenzulernen.

„Das Basecamp-Festival hat eindrucksvoll gezeigt, wie viele spannende Ideen und engagierte Gründerinnen und Gründer es in unserer Region gibt. Besonders wertvoll ist, dass hier junge Start-ups und etablierte Unternehmen miteinander ins Gespräch kommen. Genau diese Vernetzung möchten wir mit Basecamp fördern“, erklärt Julia Heer von der Wi.Sta Sundern. Auch im nächsten geht es mit dem Basecamp weiter. Die Stammtische finden statt am 17.2. in Arnsberg, am 19.5. in Meschede und am 26.8. in Sundern. Das Basecamp-Festival ist für den 18.11. terminiert und findet 2027 in Meschede statt.

Basecamp ist eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderungen aus Meschede und Arnsberg, der Wi.Sta Sundern, des Startercenters NRW und von Homebase Sauerland. Ziel des Netzwerks ist es, die Gründungskultur in der Region zu stärken und Menschen mit unternehmerischen Ideen zusammenzubringen.