Innovation Award für WEPA Professional

Bild: © Messe Berlin GmbH Moderatorin + Jurymitglieder: zweite von links Fadime Sarikaya, Julia Wergen, Manager Conceptual Solutions WEPA Professional, Nik Ruangroj, Head of Brand Marketing WEPA Professional und Jurymitglied Alexander Holzmann

Am 19. September 2023 wurden im Rahmen des Eröffnungsabends der internationalen Reinigungsfachmesse CMS (Cleaning.Management.Services) in Berlin sechs Preisträger mit dem Purus Innovation Award ausgezeichnet. Aus 83 Einreichungen und 18 Nominierungen hat sich der Waschraumspezialist WEPA Professional in der Kategorie Waschraum-Hygiene gegen seine Mitbewerber durchgesetzt.

Der Purus Innovation Award (PIA) ist eine Auszeichnung der Messe Berlin für Innovationsleistung in der Reinigungsbranche und wird alle zwei Jahre anlässlich der Leitmesse für Reinigung und Hygiene vergeben. Ausgewählt werden Produkte, Tools und Systeme, die durch Anwendungsqualität und eine überragende Gesamtkonzeption überzeugen. Der Award umfasst die sechs Preiskategorien Groß- und Kleinmaschinen, Equipment, Waschraum-Hygiene, Digitale Tools und Systeme und Reinigungsmittel.

Quelle: Purus Award

Am Vortag der Auszeichnung stellen die Wettbewerber der neunköpfigen Jury ihre Projekte vor, welche am Eröffnungsabend darauf prämiert werden. Weiter werden während der gesamten Messe alle 18 Wettbewerbsbeiträge der Finalrunde in einer Sonderschau präsentiert.

BlackSatino GreenGrow siegt durch Nachhaltigkeit und Innovation

In der Kategorie Waschraum-Hygiene wurde die WEPA Marke BlackSatino, für das nachhaltige Frischfaser-Hygienepapier GreenGrow ausgezeichnet. Damit setzte sich der Waschraumspezialist gegen die Mitbewerber Tork und Kimberly-Clark durch.

GreenGrow hebt sich vor allem durch den Frischfaser-Rohstoff Miscanthus hervor, der einen 65 Prozent geringeren ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu frischholz-basierten Fasern aufweist. In einem innovativen Herstellungsverfahren für Hygienepapier werden nachhaltige Miscanthus-Zellulosefasern mit Recyclingfaserströmen aus Altpapier kombiniert, um so einen zirkulären Kreislauf zu erschaffen. Der nachwachsende Rohstoff Miscanthus kann jährlich geerntet werden, kommt ohne Düngung und Bewässerung aus und wird regional angebaut und verarbeitet.

Quelle: WEPA Professional

Das Produkt integriert sich damit in die Nachhaltigkeitsstrategie von WEPA. Diese beinhaltet, den Anteil recycelter Fasern oder alternativer Frischfasern im gesamten Rohstoffportfolio bis 2023 auf 60 Prozent zu erhöhen und somit den ökologischen Fußabdruck um 25 Prozent zu reduzieren.

Patrick Schumacher, Geschäftsführer Business Development und Marketing bei WEPA Professional: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Purus Innovation Award. Es ist schön zu sehen, dass die jahrelange Forschung mit Miscanthus die Jury überzeugt hat und auf so positive Resonanz im Markt trifft. Besonders freue ich mich für das Team, da in diesem Projekt sehr viel Herzblut aller Mitarbeiter:innen steckt.“

Über BlackSatino:

BlackSatino ist eine Marke der WEPA Professional GmbH mit Sitz in Arnsberg, Deutschland. BlackSatino ist der Pionier in Sachen Nachhaltigkeit und Design bei Waschraumlösungen. So werden BlackSatino Produkte beispielsweise in öffentlichen Einrichtungen, der Industrie oder in Büros verwendet. Vom Hygienepapier zum Spender sind BlackSatino Produkte CO₂ -neutralisiert und ebenfalls Cradle-to-Cradle zertifiziert. Dabei setzt BlackSatino vor allem auf Kreislaufwirtschaft, welche mit einem Handtuchpapier-Rückholkonzept in enger Zusammenarbeit mit den Kunden umgesetzt wird: Gebrauchte Handtücher aus den Unternehmen werden zu neuem Hygienepapier verarbeitet und wieder ausgeliefert. Weitere Informationen unter https://blacksatino.eu/de.