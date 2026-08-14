Inklusiver Tanzworkshop mit Dominic Hoff beim SauerlandHop

Im Rahmen des Tanzfestivals „Tanz[in der]fläche – SauerlandHop“ findet am Samstag, 5. September 2026, ein inklusiver Tanzworkshop im Eventhaus Brilon statt. Als Trainer konnte der Briloner Tanzlehrer Dominic Hoff gewonnen werden. Unter dem Motto „Dance Jam“ sind alle eingeladen, gemeinsam zu tanzen, kreativ zu werden und die Freude an Musik und Bewegung zu erleben.

Der Workshop beginnt um 12 Uhr, dauert 60 Minuten und kostet nur fünf Euro Teilnahmegebühr. Das Besondere am Dance-Jam-Stil: Zu Beginn werden einige einfache Bewegungen gemeinsam erarbeitet. Anschließend haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Raum, ihre eigene Kreativität einzubringen und selbst Bewegungen zu entwickeln. So entsteht Schritt für Schritt ein stimmungsvoller gemeinsamer Tanz aus eingeübten und improvisierten Elementen.

Dabei steht nicht die perfekte Choreografie im Mittelpunkt, sondern vor allem Spaß an Musik und Bewegung sowie das gemeinsame Erlebnis. Der Workshop richtet sich ausdrücklich an alle Altersklassen und Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Tanzerfahrung ist nicht erforderlich – jede und jeder kann mitmachen.

„Dance Jam lebt davon, dass jeder Mensch etwas Eigenes einbringen kann. Genau das macht den Workshop so besonders: Wir tanzen gemeinsam, aber jede und jeder darf die eigenen Ideen und Bewegungen einfließen lassen“, so das Veranstaltungsteam.

Die Anmeldung ist unter www.sauerlandhop.de möglich oder telefonisch unter 02961-96990. Alle Tanzbegeisterten – mit oder ohne Vorerfahrung – sind herzlich eingeladen.

Ein besonderes Highlight folgt im Anschluss an den Workshop: Um 14.30 Uhr startet die Offene Tanzfläche auf dem Marktplatz in Brilon – zuschauen und mittanzen für Alle.

Das Tanzfestival ist ein Projekt im Rahmen Regionales Kulturprogramm gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Die Städte Brilon, Olsberg und Winterberg möchten zusammen mit Davina Sauer Tanzschaffende zusammen und gemeinsam mehr Tanz ins Sauerland bringen.