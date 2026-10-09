Inklusion im Handwerk? Es funktioniert!

Wie Betriebe die Potenziale von Menschen mit Behinderung nutzen können

„Inklusion ist eine Chance für das Handwerk“, davon ist Verena Kurth, Fachberaterin für Inklusion der Handwerkskammer (HwK) Südwestfalen und Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber (EAA), überzeugt. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels gewinne die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zunehmend an Bedeutung. „Zwar gelten viele handwerkliche Berufe als körperlich anspruchsvoll, doch mit individueller Unterstützung und angepassten Arbeitsbedingungen gibt es in vielen Gewerken passende Einsatzmöglichkeiten“, so Kurth. Zudem gibt es zahlreiche Formen von Behinderung, etwa Hör- oder Sehbeeinträchtigungen sowie chronische oder psychische Erkrankungen, bei denen körperliche Anforderungen nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle spielen. In diesen Fällen ist ein nahezu uneingeschränkter beruflicher Einsatz möglich.



Den Blick auf die Fähigkeiten richten

Dennoch herrsche in vielen Betrieben Unsicherheit. Kann das überhaupt funktionieren? Diese Frage werde immer wieder gestellt. Häufig stehen dabei aber nicht die Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber im Mittelpunkt, sondern vielmehr vom potenziellen Arbeitgeber vermutete mögliche Einschränkungen. Dabei zeigt die Praxis immer wieder, dass sich viele Bedenken durch passende Unterstützung ausräumen lassen. Kurth: „Entscheidend ist der Blick auf die Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen und nicht allein der Blick auf seine Einschränkungen.“



Viele Behinderungen entstehen zudem erst im Laufe des Lebens durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung. Auch deshalb, so Kurth, kann das Thema Inklusion jede und jeden und damit auch jeden Betrieb treffen.



Gemeinsam Lösungen finden

„Wichtig ist, die Betriebe stehen mit ihren Fragen nicht allein da“, betont die HwK-Expertin. So begleite sie Mitgliedsbetriebe kostenfrei und unabhängig. Von der ersten Beratung über die Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern bis hin zur Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln. Als Teil eines regionalen Netzwerks arbeitet die EAA hierfür unter anderem mit der Agentur für Arbeit und der Deutschen Rentenversicherung zusammen und vermittelt Betriebe und zuständige Stellen.



Die Unterstützungsmöglichkeiten sind vielfältig. Sie umfassen Einstellungsprämien und Lohnkostenzuschüsse, technische Arbeitshilfen sowie Zuschüsse für den barrierefreien Umbau von Arbeitsplätzen. Auch bei der Ausbildung gibt es flexible Lösungen. Verlängerte Ausbildungs- und Prüfungszeiten können den Druck verringern und dazu beitragen, dass Auszubildende mit Einschränkung ihre Fähigkeiten erfolgreich entwickeln können.



„Jeder Fall ist anders. Deshalb suchen wir gemeinsam mit den Betrieben und den Betroffenen nach individuellen Lösungen“, so Kurth. Manchmal reichen bereits angepasste Arbeitszeiten, in anderen Fällen sind technische Hilfsmittel oder Veränderungen am Arbeitsplatz erforderlich. Wichtig sei dabei immer eine offene Kommunikation: „Nur wenn der Arbeitgeber über individuelle Einschränkungen informiert ist, kann er die passende Unterstützung bereitstellen.“



Ein Gewinn für den Betrieb und die Beschäftigten

Aber was hat der Betrieb letztendlich davon? Inklusive Betriebe profitieren mehrfach, so Kurth. Sie stärken den Zusammenhalt im Team, übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und verbessern ihre Chancen, Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu halten. „Inklusion kann damit ein wichtiger Baustein sein, um dem Fachkräftemangel im Handwerk zu begegnen.“

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen/WOLL-Extramagazin Karriere und Ausbildung