Industriekultur im Sauerland erleben

Reiseziele in Deutschland stehen auch 2023 ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Besonders Reisende, die den Komfort und die Annehmlichkeiten kürzerer Anfahrtswegen zu schätzen wissen, buchen immer häufiger Urlaub in der Umgebung, der oft unter einem bestimmten Thema steht. Das Sauerland lockt mit Museen, die einen Einblick in die industrielle Vergangenheit der Region geben.

Das Museum Eslohe – Dampfmaschinen und Eisenverarbeitung im Sauerland

Die reizvolle und interessante Region des Sauerlands ist für ihre Tradition in der Eisenverarbeitung bekannt, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht und im 19. Jahrhundert an Fahrt gewann. Obwohl es heute im Sauerland nur noch wenige produzierende Hüttenwerke gibt, können Touristen die Geschichte der Eisen- und Stahlverarbeitung in zahlreichen Museen erkunden. Für Dampf-Begeisterte ist das Museum Eslohe mit seinen Dampfmaschinenmodellen und Modelleisenbahnen ein spannendes Erlebnis. Schwerpunkt der Ausstellung ist die Eisenverarbeitung im Sauerland. Wer die historischen Dampfmaschinen in Betrieb sehen will, besucht das Museum an den sogenannten Esloher Dampftagen, die zweimal jährlich Ende Mai und Ende September stattfinden. Die einzigartigen historischen Originale stammen aus der privaten Sammlung eines Esloher Fabrikanten und werden liebevoll vom Museumsverein gepflegt. Ab 1. März 2023 öffnet das Museum Eslohe wieder seine Türen für kleine und große Besucher.

Industrialisierung zeitgleich in den USA und im Sauerland

Auch in den USA fand die Industrialisierung im 19. Jahrhundert statt und führte zu einem raschen Wachstum der Wirtschaft. Die ersten Dampfmaschinen wurden in Fabriken und im Transport eingesetzt. In der Nähe von historischen Industriegebieten in den USA gibt es gleich mehrere Museen, in denen Reisende sich über die Geschichte und die Technologie von Dampfmaschinen informieren können, beispielsweise das Henry-Ford-Museum in der Nähe von Detroit, oder das Steamtown Museum in Scranton, Pennsylvania. Beide Ausstellungen präsentieren besondere Exponate der amerikanischen Technik- und Industriegeschichte. Um in die USA einreisen zu können, muss vorher ein ESTA-Antrag ausgefüllt werden. Am einfachsten geht dies mit der ESTA Formular Ausfüllhilfe. Enthusiasten der Technikgeschichte eines Landes können in speziellen Dampfmaschinenmuseen nicht nur etwas über die Entwicklung und den Einsatz von Dampfmaschinen lernen, sondern auch an Fahrten mit historischen Dampfeisenbahnen teilnehmen. Dies wird häufig in den größeren Museen ermöglicht.

Mit der Kleinbahn im Sauerland unterwegs

Um mit einer Schmalspurbahn auf historischen Strecken zu fahren, braucht man nicht ganz so weit zu reisen. Die alten Kleinbahnen sind bei Sauerland-Reisenden als touristisches Highlight besonders beliebt. Allerdings erinnert heute nur noch wenig an den Ursprung der ersten Eisenbahnverbindungen. Die Strecken waren zu ihrer Zeit eine wichtige Existenzgrundlage und Verbindung zwischen den zahlreichen metallverarbeitenden Industriebetrieben im Sauerland und deren Absatzmärkten. Daher waren die meisten dieser Kleinbahnen privat betrieben. Später wurden die Schmalspurbahnen und ihre Schienenstrecken durch den wachsenden Autoverkehr und die dafür notwendig gewordenen Straßen verdrängt und der Transport überwiegend auf LKW verlegt. Die Sauerländer Kleinbahn fährt seit 1984 über schmalspurige Schienen von dem Bahnhof Hüinghausen bis nach Plettenberg. Auch wenn die Strecke insgesamt nur 2,3 Kilometern misst, hat das Gelände unter den Schienen doch schon einiges erlebt: Die ehemalige Strecke 239 k sollte nach ihrer Eröffnung 1915 über mehrere Stationen eine Verbindung nach Köln schaffen. Doch die Strecke blieb unvollendet. 1976 wurde sie endgültig abgebaut, bis der Verein das Gelände übernehmen und die Schmalspurstrecke ausbauen konnte.