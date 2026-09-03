Industrial Quest: Europas erste digitale Schatzsuche startet auch im Sauerländer Besucherbergwerk

Kinder, Jugendliche und Familien lösen allein, zu zweit oder in der Gruppe vor Ort knifflige Rätsel, entdecken die Geheimnisse hinter historischen Maschinen und erleben spielerisch, wie die Industrialisierung unsere Welt geprägt hat. Ob ehemalige Kohlenzeche, historische Textilfabrik oder imposantes Hüttenwerk – jede Location bietet speziell ausgestaltete Quests, die Wissen und Kreativität verbinden.

Dafür scannen die Teams einfach einen QR-Code am Eingang, lösen die Challenges vor Ort und laden ein Teamfoto hoch. Punkte werden live auf einer europäischen Scoreboard aktualisiert. Ein spielerischer Wettbewerb, der Generationen zusammenbringt. Industrial Quest verbindet zwei Trends, die ERIH aktiv vermarktet: die Digitalisierung von Kulturstätten und Gaming als authentisches Medium für Gen Z. Das Pilotprojekt zeigt, wie Industriekultur zeitgemäß und unterhaltsam vermittelt werden kann.

Die Teilnahme an der Industrial Quest ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich – notwendig ist nur eine gültige Eintrittskarte. Einfach vorbeikommen und mitmachen!