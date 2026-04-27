In Silberg wird Zusammenhalt großgeschrieben

Thomas Fox, Ortsvertreter im Rat der Gemeinde Kirchhundem, beschreibt die enge Verbundenheit mit dem Nachbarort Varste: „Eigentlich heißt es bei uns immer nur Silberg-Varste. Lebenswert macht unseren Ort vor allem diese starke Gemeinschaft.“ Wenn es etwas zu erledigen oder zu feiern gibt, packen Jung und Alt gemeinsam an. Der Turn- und Sportverein Silberg-Varste mit eigener Turnhalle bietet Raum für sportliche Angebote, Familienfeiern und Veranstaltungen. Auch die Freiwillige Feuerwehr, der Karnevalsverein und weitere ehrenamtlich getragene Initiativen sorgen für ein lebendiges Dorfleben.

Kulturelles Zentrum und gemeinsames Engagement

Ein kulturelles Herzstück des Ortes ist das denkmalgeschützte Kulturgut Schrabben Hof. Zusammen mit dem 2020 neu gestalteten Dorfplatz bildet es die Ortsmitte. Heimatmuseum, Café, Biergarten, Trödelscheune, Theaterscheune und Veranstaltungsräume machen den Hof zu einem kulturellen Treffpunkt mit überregionaler Bedeutung.

Rund um Silberg liegen mehrere Naturschutzgebiete, deren Pflege ebenfalls von der Dorfgemeinschaft unterstützt wird. Beim jährlichen „Tag für unsere Dörfer“ engagieren sich rund 90 Helferinnen und Helfer für Grünflächen, am Friedhof und an der Kirche sowie für Vereinsprojekte.



Wie viele ländliche Orte steht auch Silberg vor den Herausforderungen des demografischen Wandels. Den Anwohnerinnen und Anwohnern bereitet der geplante Bau von Windkraftanlagen Sorge, da diese das Landschaftsbild nachhaltig verändern könnten. „Wichtig ist“, so der Ortsvertreter Thomas Fox, „dass sich der Ausbau auf Vorrangzonen beschränkt und Ausgleichsmittel der Dorfgemeinschaft zugutekommen.“ Für die Zukunft wünscht sich der Ortsvertreter, dass die Infrastruktur weiter gepflegt wird und ausreichend Bauland ausgewiesen werden kann, damit junge Familien im Dorf bleiben können. „Diese Region wird ja auch das ‚Kölsche Heck‘ genannt – vielleicht sind wir wirklich das östlichste Veedel“, sagt Fox schmunzelnd. „Und vielleicht beschreibt ein Lied von Cat Ballou am besten, wat ich föhl, wann ich an Silberg denk.“