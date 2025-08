„In Lennestadt kann man viel erleben.“

Lisa Ohm von der Tourist-Info Lennestadt & Kirchhundem

„Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil von Lennestadt. Er ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und bietet ein abwechslungsreiches Angebot für Gäste und Einheimische.“ Das sagt Lisa Ohm, die Leiterin der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt & Kirchhundem. Die beiden Kommunen arbeiten bereits seit 2004 in allen Tourismusfragen intensiv zusammen und ergänzen sich bei dieser Arbeit. Im Fokus steht die gemeinsame Vermarktung der Urlaubsregion.

Lisa Ohm: „Lennestadt hat mehr als 60 Übernachtungsbetriebe. Von Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen bis hin zu besonderen Unterkünften ist alles dabei. Insgesamt gab es in Lennestadt 2024 mehr als 185.000 Übernachtungen. Das ist eine Steigerung von rund zwei Prozent zum Vorjahr. Da nur die Übernachtungen von Unterkünften ab zehn Betten in die amtliche Statistik einfließen, ist die Anzahl der Übernachtungen eigentlich noch höher.

Darüber hinaus sind durch unsere beliebten Ausflugsziele jährlich sehr viele Tagesgäste in Lennestadt unterwegs.“

Indoor- und Outdoor-Erlebnisse

Lennestadt hat verschiedene Stärken, weiß die Touristikerin: „Outdoorbegeisterte und Familien kommen bei uns voll auf ihre Kosten. Wandern ist bei uns ein ganz großes Thema.“ Innerhalb des 340 Kilometer langen Wanderwegenetzes gibt es viele tolle Wanderwege, wie z.B. den 37 Kilometer langen zertifizierten Veischeder Sonnenpfad, den man in zwei Etappen oder als zwei einzelne Rundtouren (Nord- und Südschleife) gehen kann. Viele Themenwanderungen, geführte Wanderveranstaltungen sowie der Anschluss an den Rothaarsteig runden das Angebot ab.

Zudem ist Lennestadt Mitglied beim Sauerland Tourismus und den Sauerland Wanderdörfern. Durch diese Kooperation ergeben sich immer wieder neue Projekte wie etwa die Sauerland-Seelenorte, von denen es in Lennestadt drei Stück gibt.

„Radfahrer finden bei uns den Einstieg in den Sauerland- Radring. Das ist eine super Sache, vor allem für Familien.“

Und es tut sich was am SauerlandRadring: Ab diesem Sommer entfällt der Anstieg bei den Sauerland-Pyramiden, da der Radweg durch das Industriegebiet in Meggen und über eine neue Brücke über die Lenne führt.

Familien lieben das Angebot an Indoor- und Outdoor-Aktivitäten in der Urlaubsregion Lennestadt & Kirchhundem. So ist der TalVITAL Kurpark in Saalhausen mit seinen Kneippanlagen, dem Wasserspielplatz und der angrenzenden Gastronomie immer eine Reise wert. Genauso wie der Wissens- und Rätselpark „Galileo-Park“ in den Sauerland-Pyramiden, der Indoorspielpark PEPA Funpark oder der Wild- und Erlebnispark Panorama Park, der in der Gemeinde Kirchhundem liegt. Die Karl May-Festspiele in Elspe sind in den Sommermonaten mit ihren jährlich wechselnden Stücken ein absolutes Highlight, welches man sich nicht entgehen lassen sollte.



Schön ist auch die Minigolfanlage Elspe oder die Crossgolfanlage Bilstein, bei der man den Ball auf zehn Bahnen in spannende Ziele, wie eine Schubkarre oder Autoreifen, einlochen kann. Dort ist Spielspaß für die ganze Familie garantiert. Alle Ausflugsziele hat die touristische Arbeitsgemeinschaft dieses Jahr in einer neuen Broschüre zusammengefasst.



Lisa Ohm ist von der Zukunft des Tourismus in Lennestadt überzeugt. „Wir sprechen verschiedene touristische Zielgruppen an, die gerne für ein verlängertes Wochenende oder ihren Sommerurlaub in unsere Urlaubsregion kommen und unser Angebot und die herzlichen Gastgeber schätzen. Ziel ist es, den Status Quo zu erhalten und unsere Potentiale Schritt für Schritt weiter zu nutzen und auszubauen. Wir sind ein Teil des Sauerlandes, den man unbedingt besucht haben sollte, und das versuchen wir mit Hilfe von Marketing – auch in den Sozialen Medien – deutlich zu machen und Gäste sowie die heimische Bevölkerung über die Möglichkeiten und die Schönheit unserer Region zu informieren“, so Lisa Ohm abschließend.