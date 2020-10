In Lenne bringt der Schießsport Jung und Alt zusammen

50 Jahre Schießsportverein Lenne e.V.

Bei der Nennung des Namens „Lenne“ kommen Einheimischen und Gästen sofort der bekannte Sauerländer Fluss, das schmucke Fachwerkdorf und seine historische Kirche oder die Lenneroute als einzigartiger Radweg in den Sinn. Mit humorvollen Theateraufführungen in der Karnevalszeit macht jedes Jahr der Theaterverein aus Lenne auf sich aufmerksam. Und von Sauerländer Männern wird der Schützenverein von 1889 aus Lenne gerne genannt. Aus diesem hat sich vor genau fünfzig Jahren ein weiterer Verein gegründet: der Schießsportverein Lenne e.V. Dieser kann heute auf eine spannende und interessante Vereinsgeschichte zurückblicken und ist ein Beleg für die gesellschaftliche Bedeutung eines intakten Sportvereins. Denn sportliche Bestleistungen und geselliges Beisammensein in vertrauter Runde zeichnen den Schießsportverein Lenne e.V. aus.

Schießanlage Lenne

Rudolf Sternberg (63) ist einer, der so ziemlich alle Entwicklungen des Vereins über die Jahrzehnte hinweg aktiv mitgestaltet hat. In seinen bisher 49 Jahren Vereinszugehörigkeit (Eintritt mit 14 Jahren) hat er fast jeden Posten im Verein bekleidet und sich immer und überall für den Schießsportverein eingesetzt. Seit 2016 ist der Industriekaufmann, der mit 380 von 400 geschossenen Ringen nach wie vor seinen persönlichen Rekord hält, Ehrenvorsitzender. Den Vereinsrekord hält mit 392 Ringen David Rickert. Markus Rickert, der aktuelle Vorsitzende: „Dank Rudolf Sternberg sind wir bis zum heutigen Tag ein gerngesehener Gast auf allen Schießständen der Umgebung.“

Seit April 1970 wird in Lenne gezielt geschossen

Der Nachbarort Hundesossen ist durch eine freche Zeile im Sauerland-Lied von ZOFF „Mein Herz schlägt für das Sauerland“ weit über die Grenzen des Sauerlandes bekannt geworden. Natürlich wird weder dort noch irgendwo anders im Sauerland „auf Touristen geschossen“, ganz im Gegenteil. In Lenne jedoch können vom 14-jährigen Jungschützen bis zum 63-jährigen Ehrenvorsitzenden des Schießsportvereins ziemlich viele gezielt mit Luftgewehr und Luftpistole umgehen. Denn das sind die beiden Gewehrtypen, mit denen derzeit 25 aktive Schützinnen und Schützen regelmäßig üben und bei Wettkämpfen antreten. Zum Schießsportverein gehören daneben rund 75 weitere Mitglieder aus Lenne und den umliegenden Orten.

Eine der derzeit besten Schützinnen ist Paula Fabri, 17 Jahre jung und Straßenbaumeisterin in der Ausbildung, aus dem nahen Harbecke. In der Jugendmannschaft des Vereins h.lt sie mit dem Luftgewehr einen persönlichen Rekord mit 370 von 400 Ringen. Das hoffnungsvolle Talent hat durch die schießbegeisterten Eltern selbst Spaß am Schießen bekommen. „Es macht mir große Freude, wenn ich mit den anderen Schützen auf Wettkämpfe fahre und dazu beitragen kann, dass wir ein gutes Mannschaftsergebnis bekommen.“

Trifft meist ins Schwarze: die 17-jährige Paula Fabri aus Harbecke

Auch im kleinen internen Wettbewerb während unseres Treffens zeigt Paula Fabri, dass sie eine ausgesprochen ruhige Hand hat und gegen ihren etwas jüngeren Mannschaftskollegen Julian Rickert (16 Jahre) aus Hundesossen recht oft mitten ins Schwarze trifft. Julian Rickert wollte einfach etwas anderes machen als Fu.ball oder Handball. „Der kurze Fahrweg von Hundesossen nach Lenne, gegenüber einer längeren Busfahrt nach Fleckenberg oder Schmallenberg, war auch ein Grund dafür, dass ich mit dem Schie.en angefangen habe. Lenne liegt ja um die Ecke“, erzählt der Schüler, dessen bestes Ergebnis bisher bei 320 von 400 Ringen liegt. Julian war einmal Kreismeister in seiner Altersklasse und hat schon an Bezirksmeisterschaften teilgenommen. Die sportlichen Erfolge des Vereins in den vergangenen fünfzig Jahren können sich sehen lassen.

Vom Schützenkreis Olpe in den Schützenkreis Meschede

Nach der Umgruppierung des Schießsportvereins Lenne vom Schützenkreis Olpe in den Schützenkreis Meschede im Rahmen der Kommunalreform 1975 führte der sportliche Weg steil bergauf. 1978 schaffte die 1. Schützenmannschaft Luftgewehr den Aufstieg in die Bezirksklasse. Mit 58 Mitgliedern, davon 37 aktiven, zählte der Verein zehn Jahre nach der Gründung schon zu den führenden Schießsportvereinen im Schützenkreis. Nach dem erfreulichen Aufstieg der 1. Schützenmannschaft Luftgewehr mit den Schützen Klaus Richard, Rudolf Sternberg und Hans-Peter Kersting in die Landesliga verblieb man dort leider nur ein Jahr. Die Konkurrenz war doch zu stark. Andre Sternberg war 1991 in der Schülerklasse Luftpistole der erste Schütze des Vereins bei einer Deutschen Meisterschaft. Ein Jahr später wurde er Landesmeister in Nordrhein-Westfalen.

Ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war der erstmalige Sieg beim traditionellen Sauerländer Schützenbund-Pokalschießen im Jahr 1996. Gegen die starke Konkurrenz aus Meschede-Nord und Olsberg gelang ein historischer Erfolg. Markus Rickert: „Hiermit waren wir in der Spitzengruppe des Schützenkreises angekommen. Die Pokalübergabe fand übrigens im Schützenhaus Meschede-Nord statt. Man kann sich vorstellen, mit wie viel Stolz wir vom Dorf in der Kreisstadt den Pokal in Empfang genommen haben.“ Neben den Jugendlichen und Männern machten in diesen Jahren auch die Damen aus Lenne auf sich aufmerksam. 1997 gelang der Aufstieg in die Landesliga. Aber auch hier konnte sich das Team mit Uschi Rinke, Cordula Krell, Ruth Fabri und Barbara Kremer gegen die starke Konkurrenz aus dem Siegerland nur ein Jahr halten.

Auf dem Höhepunkt

Sicherlich auch aufgrund der Erfolge und der Berichte in der Lokalpresse bekam der Schießsportverein Lenne reichlich Zulauf. Ein dritter Trainingsabend wurde notwendig und manche Optimisten dachten bereits über eine Erweiterung des Schießstandes nach. „Aus heutiger Sicht können wir froh sein, dass es bezüglich der Standerweiterung beim Träumen geblieben ist“, sagt Markus Rickert heute. 2001 löste David Rickert als zweiter Schütze des Vereins das Ticket für die Deutschen Meisterschaften in München. Im gleichen Jahr wagten sich die Lenner Schützen an die zeitaufwendigen Ligakämpfe. Mit Verstärkung von Sportkameraden aus Schmallenberg und Medelon gelang der Kraftakt. Drei Jahre lang machte sich das Team an sechs Sonntagen morgens früh zu Wettkämpfen in Richtung Meschede, Paderborn oder Altenbeken auf.

Rudolf Sternberg, Paula Fabri und Julian Rickert

Ein weiterer sportlicher Höhepunkt gelang 2011. Die 1. Schützenmannschaft mit David Rickert, Kevin Vogt und Markus Rickert stellte bei den RWK (Rundenwettkämpfen) mit 1.151 Ringen (ein Schnitt von 383,67) den heute noch gültigen Vereinsrekord auf. Schie.stand und Aufenthaltsraum wurden mit großzügiger Unterstützung des Energielieferanten RWE im Jahre 2013 grundlegend renoviert. Der Rückbau von vier auf drei Schie.bahnen, aufgrund polizeibehördlicher Auflagen, konnte 2017 realisiert werden. Neben den unzähligen sportlichen Wettkämpfen suchte der Schießsportverein Lenne immer wieder nach neuen Wegen, um den Schießsport zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Lenne und Umgebung zu feiern. Bei einer Live-Sendung mit Radio Sauerland stellte der Verein den Schießsport vor. Mit ins Boot holte man die Bevölkerung auch beim Finalschießen als Abschluss der alljährlichen Stadtmeisterschaft oder beim Ortsvereine-Pokalschießen.

Erst ausprobieren, dann beurteilen

David Rickert, Simon Schmidt und Markus Rickert sind heute die begeisterten Vorstandsmitglieder, die den Schießsportverein Lenne e.V. in den vergangenen Jahren als wichtigen Träger des Dorflebens in Lenne und Umgebung geführt haben. Für sie und alle Mitglieder des Vereins ist es daher auch kein Problem, auf kritische Fragen zu dem, was der Verein macht zu stehen, nämlich zum Schießen. Markus Rickert: „Wir empfehlen allen skeptischen Menschen und Kritikern, einmal bei uns vorbeizuschauen, selbst ein Luftgewehr in die Hand zu nehmen und zu schießen. Man lernt sich zu konzentrieren, zu entspannen, den Atem zu steuern und innerlich und äußerlich ganz ruhig zu werden. Um dann im richtigen Augenblick abzudrücken und das klitzekleine Ziel, das mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist, exakt zu treffen und dann zu sehen, wie weit oder nah man vom fixierten Ziel entfernt ist. Die Besten von uns sind schon sehr nah am Maximum. Meine Empfehlung: Erst ausprobieren, dann beurteilen.“ Die Jubiläumsfeiern sollen so schnell wie möglich nachgeholt werden, auch wenn es erst im kommenden Jahr wäre. Die Schützen in Lenne wissen: Wenn das Ziel richtig fixiert ist, darf man es nicht aus den Augen verlieren.

Schießsportverein Lenne e.V.

• 1.Vorsitzender: Markus Rickert . 0160/99870602

• 2.Vorsitzender: Simon Schmidt . 0160/90233525

• Geschäftsführer: Sebastian Rickert . 0151/73058346

Weitere Infos unter: www.lenne.de/schiesssportverein-lenne-ev.html

Schützenkreis Meschede-Brilon

• Kreisvorsitzender: Franz-Josef Niggemann, Hauptstr. 53, 59909 Bestwig

• Kreissportleiter: Henning Neumann, Soester Str. 13, 59964 Medebach

• Kreisjugendleiterin: Rita Neumann, Soester 13, 59964 Medebach

• Ansprechpartner Bogen: Annett Schüttler, Neuer Weg 16, 57392 Schmallenberg

Mehr Infos unter: www.schuetzenkreis-meschede.de