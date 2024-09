In Herdringen hat es Zoom gemacht

Herdringen – Die Freilichtbühne Herdringen hat in ihrem 75. Jubiläumsjahr eine der erfolgreichsten Spielzeiten ihrer Geschichte erlebt. Mit den beiden Inszenierungen „Schneewittchen – traue keinem Apfel“ und „Und es hat Zoom gemacht“ strömten insgesamt 24.896 Zuschauer auf die idyllische Freilichtbühne am Rande des Sauerlands. Beide Stücke erwiesen sich als absolute Publikumsmagneten und begeisterten sowohl junges als auch erwachsenes Publikum.

Das Familientheater „Schneewittchen – traue keinem Apfel“, inszeniert von Bärbel Kandziora und unter der Spielleitung von Sandra Blumenthal, lockte mit 12.555 Besuchern Jung und Alt auf die Freilichtbühne. Die moderne Interpretation des klassischen Märchens wurde in einer frischen, humorvollen und zugleich tiefgründigen Version dargeboten. Mit beeindruckendem Bühnenbild und lebendigen Charakteren fesselte die Inszenierung das Publikum über die gesamte Spielzeit.

Schneewittchen – traue keinem Apfel

Nicht minder erfolgreich war das zweite große Stück der Saison: „Und es hat Zoom gemacht“, ein mitreißendes 80er-Jahre-Musical unter der Regie von Saskia Senft und der Spielleitung von Mathis Henseler. Mit einer beeindruckenden Zuschauerzahl von 12.341 Menschen schwelgte das Publikum in einer Zeitreise zurück in das schrille, bunte Jahrzehnt voller großer Frisuren, schillernder Outfits und unvergesslicher Hits. Die humorvolle Inszenierung verknüpft mit dem unverkennbaren 80er-Jahre-Feeling sorgte für ausgelassene Stimmung, lautem Mitsingen und stehende Ovationen.

Die Freilichtbühne Herdringen feiert mit ihrem Jubiläumsjahr nicht nur das vergangene Dreivierteljahrhundert, sondern blickt auch optimistisch in die Zukunft. Die eindrucksvollen Zuschauerzahlen der aktuellen Saison belegen einmal mehr, dass das Interesse an regionalem Theater groß ist und dass die Herdringer Bühne ihre Stellung als kulturelles Herzstück der Region weiter festigt.

Currywurst, Pommes

Doch das Theaterjahr der Freilichtbühne ist noch längst nicht vorbei. Mit dem Wintertheater steht der nächste Programmhöhepunkt bereits in den Startlöchern. Ab November erwartet die Zuschauer die Inszenierung „Currywurst, Pommes“, die unter der Regie von Thorsten Strunk im Spielerheim der Freilichtbühne aufgeführt wird. Das Stück verspricht einen schrägen, humorvollen Einblick in einen chaotischen Tag an einem Raststättenkiosk.

Im Mittelpunkt steht Penny, die „Philosophin der Currywurst“, deren Kiosk, die „Hansibar“, seit 30 Jahren ein Dreh- und Angelpunkt für die unterschiedlichsten Charaktere ist. An ihrem Tresen treffen wir über 60 Figuren, die auf dem Weg nach „Irgendwo“ und wieder zurück sind. Vom Manta-fahrenden Schönling über trinkfreudige Bauarbeiterinnen bis hin zu gestressten Geschäftsleuten und Nonnen, die unterwegs in die Himmelfahrt sind – hier trifft wirklich jeder aufeinander. Doch Penny steht kurz vor einer Entscheidung: Wird sie ihre geliebte Hansibar tatsächlich aufgeben, oder bleibt sie der Fels in der Brandung dieses alltäglichen Wahnsinns?

Ausblick auf das Jahr 2025

Auch das kommende Jahr 2025 wirft bereits seine Schatten voraus, und das Programm verspricht wieder echte Highlights. Im Familientheater wird die Freilichtbühne mit „Tarzan – Das Musical“ ein wahres Abenteuer auf die Bühne bringen. Die Geschichte des legendären Dschungelhelden, untermalt mit mitreißender Musik, wird die Zuschauer in die grüne Wildnis entführen und ein unvergessliches Theatererlebnis für die ganze Familie bieten.

Für die Erwachsenen steht das Stück „Zum Sterben schön – Ein Musical für die Ewigkeit“ auf dem Spielplan. Diese Komödie verspricht schwarzhumorige Unterhaltung und wird sicher für viele Lacher und unerwartete Wendungen sorgen.

Ein Musical für die Ewigkeit

Auch Thomas Lepping zeigt sich voller Vorfreude auf die kommende Saison: „Nach dem grandiosen Erfolg dieses Jahres freuen wir uns schon riesig auf 2025. Mit ‚Tarzan – Das Musical‘ und ‚Zum Sterben schön‘ haben wir zwei großartige Produktionen, die das Potenzial haben, erneut Tausende von Zuschauern zu begeistern. Wir sind zuversichtlich, dass die Freilichtbühne auch im nächsten Jahr wieder ein Ort des gemeinsamen Lachens und Erlebens sein wird.“

Mit einer so erfolgreichen Jubiläumssaison und dem vielversprechenden Programm für das kommende Jahr zeigt die Freilichtbühne Herdringen, dass sie auch nach 75 Jahren nichts von ihrem Charme und ihrer Bedeutung für die Region verloren hat. Die Vorbereitungen für das Wintertheater laufen bereits auf Hochtouren, und die Begeisterung für das Theater in Herdringen wird auch 2025 ungebrochen bleiben.