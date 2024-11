In Attendorn zuhause: Bruse Sauerland Ski Team

Im Sommer 2018 wurde in Attendorn das Bruse Sauerland Ski Team mit folgender Mission gegründet: eine lebendige Plattform für Skifahrer aus dem Sauerland zu schaffen, auf der sie sich messen und gemeinsam wachsen können. Bekannt für seine reiche Langlauftradition, zeigt das Sauerland, dass es auch außerhalb Süddeutschlands herausragende Sportlerinnen und Sportler und eine starke Skigemeinschaft gibt.

Vor zwei Jahren ist das Bruse Sauerland Ski Team als eins von 35 Pro- Teams der Ski Classics, dem Skilanglauf Langdistanz Weltcup, beigetreten. Dieser mutige Schritt ermöglicht es, auf einer internationalen Bühne zu konkurrieren und die Begeisterung und Liebe für den Langlaufsport mit einem globalen Publikum zu teilen. Hochmotiviert geht das Team in die dritte Saison in der Ski Classics-Serie.

Quelle: WOLL Magazin

Ohne die unerschütterliche Unterstützung des Hauptsponsors Bruse wäre nach Aussage der Teammitglieder der bisherige Erfolg nicht möglich gewesen. Durch dieses langfristige Engagement wird es dem Bruse Sauerland Team ermöglicht, talentierte neue Athleten zu gewinnen und ein starkes Team aufzubauen. Denn der Anspruch und das Ziel bleiben, Deutschlands führendes Langstrecken-Skiteam zu werden.

Lennert Versen, Pro Team Director, sagt: „Wir sind stolz darauf, ein vielfältiges Team von Athleten zu haben, mit Sportlern aus dem Sauerland und anderen Teilen Deutschlands. Dazu kommen Athleten aus Skandinavien, die ihren Vollzeitjob mit Spitzenleistungen im Schnee vereinbaren. Mit einer Kerngruppe erfahrener Sportler verfügen wir über die perfekte Grundlage, um Talente und Wachstum zu fördern und unseren Teammitgliedern dabei zu helfen, neue Höhen in ihrer Skikarriere zu erreichen.“

In der kommenden Wintersaison wird das Bruse Sauerland Ski Team an allen Ski Classics-Rennen teilnehmen, um eine noch stärkere Leistung in der Pro Team-Rangliste zu erzielen. „Mit der Unterstützung unserer Sponsoren, dem Engagement unserer Sportler und der Begeisterung unserer Community sind wir bereit, in unserer dritten Saison mit voller Kraft voranzukommen und große Erfolge zu erzielen.“