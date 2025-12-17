Immobilien im Sauerland: Lohnt sich der Invest?

Absicherungen für die Rente und Investitionen für das Pensionsalter sind wichtig. Steigende Lebenskosten sorgen dafür, dass die staatliche Rente kaum ausreicht, um sorglos den Ruhestand zu genießen. Für viele Menschen sind Immobilien daher eine willkommene Option als Geldanlage oder Eigenheim. Auch im Sauerland ist die Nachfrage groß.

Investitionen auf dem Immobilienmarkt sind durchgängig gefragt. Doch nicht zu jeder Zeit macht der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses Sinn. Politische Entwicklungen oder Bauförderungen beeinflussen die Preise für Miete und Kauf. So beläuft sich derzeit der durchschnittliche Mietpreis im Hochsauerlandkreis auf rund 6,90 Euro pro Quadratmeter. Ein deutlicher Anstieg, wenn man bedenkt, dass Anfang 2024 der Preis noch bei 6,70 Euro lag. Zweifellos ist somit das Potenzial zur Vermietung gegeben.

Spannender wird es für zukünftige Immobilienbesitzer, die mit dem Gedanken spielen, Häuser oder Grundstücke zu erwerben. Aktuell zeigt der Blick auf das Angebot, dass sich Eigentumswohnungen und Häuser durchschnittlich bei Quadratmeterpreisen zwischen 1.900 Euro und 2.300 Euro bewegen. Im Gegensatz zu den Durchschnittspreisen in Nordrhein-Westfalen, wo sich die Quadratmeterpreise bei 2.700 Euro einpendeln, bleibt das Sauerland deutlich günstiger.

Warum ein Kauf im Sauerland jetzt attraktiv ist

Trotz der gestiegenen Preise in den vergangenen Jahren bietet das Sauerland immer noch klare Vorteile. Für einen Immobilienkauf sprechen vor allen Dingen wie die Einstiegspreise pro Quadratmeter. Hier können auch Kapitalanleger mit kleinem Investment oder weniger risikoreichen Krediten Immobilien mit Stil und Charme finden. Außerdem punktet das Sauerland mit reichlich Natur vor der Tür, schnell erreichbarer Nahversorgung und guter Anbindung sowie touristischen Hotspots zum Erkunden und Entdecken. Für Anleger, die über Ferienwohnungen nachdenken, ist das ein wichtiger Aspekt, da Mieteinnahmen gesichert sind. Der Kauf verlangt jedoch einige Investitionen, die Kalkulationen nachträglich in die Höhe schießen lassen. Das Stichwort lautet Nachhaltigkeit und die Pflichten zum umweltbewussten Bauen. Hierzu bietet das Sauerland aber zahlreiche Förderprogramme und zinsgünstige Kredite, um Käufer zu unterstützen. Energetische Sanierung oder moderne Heiztechnik sind hohe Posten in der Kalkulation und verschlingen den Großteil an Kosten. Wer unsanierte Immobilien erwirbt, muss sich auf eine lange Umbauphase einstellen, die so manche Überraschung verbirgt.

Alternativen zu Immobilien: Krypto- oder Aktien im Fokus

Falls die Suche nach der geeigneten Immobilie doch länger dauert als erwartet, ist der Invest in Alternativen eine gute Idee zum Überbrücken. Kryptowährungen erweisen sich immer mehr als eine vielversprechende Wahl, mit der Chance auf kurzfristige Gewinne. Häufig versuchen Anleger, ausschließlich in Bitcoins zu investieren, doch es lohnt sich auch der Blick auf weitere Coins, die sich stetig weiterentwickeln. Im Gegensatz zu Aktien, die besonders bei älteren Generationen als solide Anlagesicherheit gelten, bieten Kryptos eine flexiblere Handlungsweise. Das klassische Aktien-Trading wird dagegen meist als langfristige Chance gesehen.

Trotz der Überbrückung und möglichen Aufstockung der Finanzen hängt eine Kaufentscheidung stets von finanziellen Rücklagen und der Marktsituation ab. Ausgiebige Recherche sollte stets der endgültigen Entscheidung vorangehen. Zudem hilft es, politische oder länderspezifische Veränderungen zu beobachten, die sich für oder gegen die eigenen Pläne aussprechen. Im Zweifel bedeutet dies, dass Wartezeit einkalkuliert werden sollte, um den Kauf oder die Anlage von Erspartem nicht unnötig einem Risiko auszusetzen. Doch wer sich in Geduld übt, der profitiert im besten Fall von höheren Gewinnen und besseren Immobilien.

