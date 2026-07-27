Immobilie im Sauerland: Warum das Finanzamt Ihr Haus oft falsch abschreibt – und wie Sie das korrigieren

Wer im Sauerland ein Mehrfamilienhaus in Meschede geerbt, eine vermietete Doppelhaushälfte in Schmallenberg gekauft oder ein Fachwerkhaus in Winterberg saniert hat, kennt die Standardregel des Finanzamts: 50 Jahre Nutzungsdauer, zwei Prozent jährliche Abschreibung. Was viele Eigentümer nicht wissen: Dieser pauschale Ansatz entspricht in vielen Fällen nicht der Realität Ihrer Immobilie – und kostet Sie bares Geld. Denn die tatsächliche Restnutzungsdauer eines Gebäudes hängt vom Baujahr, vom Zustand, von der Bausubstanz und von wirtschaftlichen Faktoren ab. Wer die Restnutzungsdauer ermitteln lassen möchte, kann seine jährlich absetzbare Abschreibung (AfA) spürbar erhöhen – und damit die Steuerlast senken.

Was die Restnutzungsdauer für die Steuer bedeutet

Die Abschreibung für Abnutzung, kurz AfA, verteilt die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines vermieteten Gebäudes rechnerisch auf seine Nutzungsdauer. Bei Wohngebäuden, die nach dem 31. Dezember 1924 fertiggestellt wurden, setzt das Finanzamt in der Regel pauschal 50 Jahre an (zwei Prozent pro Jahr). Für ältere Bestandsgebäude gilt häufig eine Nutzungsdauer von 40 Jahren (2,5 Prozent pro Jahr) – unabhängig davon, ob Ihr Haus in den 1960er-Jahren erbaut, seither kaum modernisiert und heute nur noch begrenzt vermietbar ist.

§ 7 Abs. 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes lässt jedoch ausdrücklich zu, dass Sie als Eigentümer eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer nachweisen und geltend machen können. Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 28. Juli 2021 (Az. IX R 25/19) bestätigt, dass sich Steuerpflichtige zur Darlegung einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer jeder Darlegungsmethode bedienen können, die im Einzelfall zur Führung des Nachweises geeignet erscheint. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen, können Sie Ihre jährliche AfA je nach Objekt spürbar erhöhen.

Ein Rechenbeispiel aus der Praxis

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Ein Beispiel, wie es im Sauerland häufig vorkommt: Sie erwerben ein vermietetes Zweifamilienhaus Baujahr 1968 für 320.000 Euro, wovon nach Abzug des Bodenwerts rund 240.000 Euro auf das Gebäude entfallen. Nach dem Standardansatz von zwei Prozent können Sie 4.800 Euro pro Jahr abschreiben. Ergibt ein Gutachten eine tatsächliche Restnutzungsdauer von 25 Jahren, steigt die AfA rechnerisch auf 9.600 Euro pro Jahr. Bei einem persönlichen Grenzsteuersatz von 42 Prozent entspräche das rund 2.000 Euro zusätzliche Steuerersparnis pro Jahr – über zehn Jahre summiert sich das im Beispiel zu einem fünfstelligen Betrag. Wie hoch Ihre Ersparnis im Einzelfall tatsächlich ausfällt, hängt vom Objekt, Ihren individuellen Steuermerkmalen und der Anerkennung durch das Finanzamt ab.

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Wann sich der Aufwand für Sie besonders lohnt

Nicht jede Immobilie profitiert im gleichen Maß von einer Neubewertung. Besonders relevant ist das Thema für vermietete Objekte, bei denen sich Ihre Steuerersparnis unmittelbar in der Anlage V Ihrer Einkommensteuererklärung auswirkt. Erfahrungsgemäß lohnt sich der Blick auf die Restnutzungsdauer vor allem dann, wenn eines oder mehrere der folgenden Merkmale zutreffen:

Ihr Gebäude wurde vor 1990 errichtet und seither nicht grundlegend kernsaniert.

Die Bausubstanz zeigt sichtbare Abnutzung an Dach, Fassade, Fenstern oder Haustechnik.

Der Energiestandard entspricht nicht mehr aktuellen Anforderungen.

Sie haben die Immobilie vor Kurzem gekauft oder geerbt und die AfA-Bemessung steht ohnehin an.

Ihre Mieteinnahmen führen zu einer spürbaren Steuerlast in Ihrem persönlichen Grenzsteuersatzbereich.

Für selbstgenutztes Wohneigentum spielt die AfA keine Rolle – hier wirkt der Hebel nicht. Wenn Sie jedoch ein Mietobjekt in Arnsberg, Brilon oder Olsberg im Bestand haben, sollten Sie prüfen, ob der pauschale Fünfzig-Jahres-Ansatz überhaupt zur Realität Ihres Gebäudes passt.

Infografik

Was ein qualifiziertes Gutachten für Sie leistet

Damit das Finanzamt eine kürzere Restnutzungsdauer akzeptiert, reicht keine grobe Schätzung. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und den Vorgaben der Finanzverwaltung muss die Bewertung nachvollziehbar, methodisch sauber und auf Ihr konkretes Objekt bezogen sein. In der Praxis stützt sich ein belastbares Gutachten auf mehrere Bausteine: eine detaillierte Objektaufnahme vor Ort, die Bewertung von Bauteilen und Haustechnik, die Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie die Ableitung der Restnutzungsdauer nach anerkannten Modellen im Rahmen der Immobilienwertermittlungsverordnung.

Ein zentraler Punkt ist der Ortstermin. Ohne Begehung lassen sich Zustand, Modernisierungsstand und tatsächliche Abnutzung nicht seriös einschätzen. Nutzungsdauer24 setzt genau hier an: Jedes Gutachten beinhaltet einen Vor-Ort-Termin, das Ergebnis ist ein finanzamtstauglicher Bericht, und die eingereichten Gutachten werden in der Regel anerkannt. Eine kostenlose Erstanalyse zeigt Ihnen vorab, ob sich der Weg in Ihrem konkreten Fall lohnt und in welcher Größenordnung sich Ihre Steuerersparnis realistisch bewegt.

So kommen Sie vom Verdacht zur Steuerersparnis

Wenn Sie zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kommen, wirkt der Ablauf oft komplizierter, als er ist. In der Regel gliedert sich das Verfahren in vier überschaubare Schritte: Zuerst eine Ersteinschätzung anhand von Baujahr, Kaufpreis und Objektdaten. Danach der Ortstermin mit einem Sachverständigen. Anschließend die Ausarbeitung des Gutachtens mit Herleitung der tatsächlichen Restnutzungsdauer. Zuletzt die Einreichung beim Finanzamt – entweder im Rahmen Ihrer laufenden Steuererklärung oder als Antrag auf Änderung noch offener Bescheide.

Wichtig zu wissen: Auch für zurückliegende Jahre kann eine korrigierte AfA relevant sein, solange die betreffenden Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen. Ein Blick in Ihre letzten Bescheide lohnt sich – gerade bei kürzlich erworbenen Objekten.

Regionale Relevanz für Sie als Eigentümer im Sauerland

Der Immobilienbestand im Sauerland ist geprägt von Fachwerkhäusern, Nachkriegsbauten, Siedlungshäusern der 1960er- und 1970er-Jahre und einem hohen Anteil an inhabergeführten Vermietungen im Nebenerwerb. Genau in diesem Bestand steckt der größte Hebel: Häuser, die bilanziell noch Jahrzehnte laufen sollen, sind bautechnisch oft näher am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer als am Anfang. Wenn Sie regelmäßig Mieteinnahmen versteuern, überprüfen Sie mit einer sauberen Bewertung nicht nur Ihre Steuerlast, sondern auch die Rendite Ihres Objekts – ein Punkt, der bei steigenden Instandhaltungskosten immer wichtiger wird.

Fazit: Der Blick auf Ihre AfA lohnt sich

Die Standardabschreibung von zwei Prozent ist bequem, aber sie ist kein Naturgesetz. Sie ist eine Pauschale, die Ihre individuellen Umstände ausblendet. Wenn Sie ein vermietetes Objekt im Sauerland besitzen, das nicht gerade neu gebaut oder kernsaniert wurde, sollten Sie zumindest prüfen lassen, wie hoch Ihre tatsächliche Restnutzungsdauer ist. Das Finanzamt korrigiert diesen Punkt nicht von sich aus – der Impuls muss von Ihnen kommen. Der Aufwand ist überschaubar, Ihre mögliche Steuerersparnis dagegen in vielen Fällen deutlich – bis in fünfstellige Höhe. Ein Blick in Ihre eigenen Bescheide, eine erste Objektanalyse und ein Gespräch mit einem spezialisierten Sachverständigen sind der pragmatische Einstieg – und in vielen Fällen Ihr Weg zu einer AfA, die wirklich zu Ihrer Immobilie passt.