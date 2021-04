Immer sicher „auf allen Vieren“

Reifen Schulte in Marsberg

Fahrtüchtigkeit und Sicherheit unseres liebsten Fortbewegungsmittels, des Autos, sind immens wichtig. Jederzeit muss es sicher auf „allen Vieren“ laufen. In Marsberg kümmert sich die Firma Reifen Schulte nun schon seit 75 Jahren um „alles rund um den Reifen“. Und längst nicht darum allein.

Anders als erwartet, ist es nicht besonders heiß in den Hallen des Reifenbetriebs Schulte in Marsberg. Aber so ganz schwach ist der Geruch nach Schwefel noch da… Gleich treffe ich einen echten Vulkanisiermeister. Vulkanisier…? Auch wenn der Laie diesen Begriff vielleicht zunächst mit Vulkanen in Verbindung bringt – mit feuerspeienden Bergen hat das Team von Reifen Schulte nun doch nichts zu tun.

In der Werkstatt der Vulkaniseure

„Vulkanisieren ist das Zusammenfügen von Gummiteilen“, klärt Geschäftsführer Berndt Schulte auf. „Naturkautschuk, der vulkanisiert wird, wird zunächst erhitzt. Druck und Hitze wird aufgebaut. Ein sehr arbeitsaufwändiges Verfahren.“ Schwefel wird in den Kautschuk eingebracht, damit dieser elastisch wird. Je mehr davon eingebracht wird, umso fester und formbeständiger wird der Gummi, gleichzeitig nimmt die Dehnbarkeit ab. Heiß wird es beim Vulkanisieren schon noch, aber „nur“ 156 bzw. 170 Grad.

Vom Schubkarren- zum EM-Reifen

Sechs Vulkaniseure und Reifenmechaniker sind im Betrieb für die Montage und Reparatur zuständig. Auffällig sind vor allem die unterschiedlichen Größen der Reifen. Kleine, wie etwa die von Schubkarren, werden eher selten zur Reparatur gebracht. Bei den größeren – bis hin zum riesigen EM-Reifen (Erdbewegungsreifen) – gibt es, wie Berndt Schulte berichtet, „viele Kunden, die auch von weither kommen.“ Solch eine Reifenreparatur kann recht aufwändig sein – ist aber noch echtes Handwerk, von Spezialisten ausgeführt.

Bei Reifen Schulte wird ein breites Spektrum rund um den Reifen angeboten

Ein breites Spektrum

Allein auf Reifen fixiert, war das Unternehmen allerdings nie: „Eigentlich machen wir schon immer alles, was mit dem Auto zu tun hat – außer Motor und Karosse“, erläutert das der zweite Geschäftsführer, Clemens Pieper. Das Spektrum ist breit. Neben den üblichen Reifenarbeiten wie Montage, Auswuchten, Matchen etc. kümmert man sich hier auch um Bremsen, Dämpfer und Feder, lässt den Achsenstand messen und das Öl wechseln – um nur einiges zu nennen. „Und natürlich haben wir auch eine sehr große Auswahl an Zubehör“, ergänzt Pieper.

50 Jahre Vulkaniseur, 45 Jahre Meister

50 Jahre ist es her, dass Bernd Schulte seine Gesellenprüfung bestand. Vor 45 Jahren wurde er Vulkanisiermeister. Ein Beruf, der quasi schon in seinen Genen steckt. 1946 wurde der Reifenhandel – mit Autowerkstatt – durch die Brüder Johann-Ottmar, Eberhard und Martin Schulte gegründet. 1949 kam eine Tankstelle hinzu. Die Räumlichkeiten in der Bredelarer Straße 27 wurden 1950 bezogen. 1958 zog der Autohandel in die Bredelarer Straße 61, der Reifenbetrieb blieb am Standort. Und damit verteilten sich die Aufgaben: Für das Autohaus war Johann-Ottmar Schulte zuständig, für den Reifenhandel seine Brüder Eberhard und Martin.

„Herr Dobke bei der Arbeit“

1988, elf Jahre nach seiner Meisterprüfung kaufte Martin Schultes Sohn Berndt den Reifenbetrieb aus dem Schulte-Unternehmen heraus und zog 1993 in die Rennuferstraße 5. Zwei Jahre später trat Berndt Schulte als Gründungsmitglied der EFR (Einkaufsgesellschaft Freier Reifenfachhändler) bei. 1996 baute er seinen Betrieb weiter aus: Es kam eine große Lagerhalle mit LKW-Reifen-Montagehalle hinzu. Endlich Platz genug für das Reifen-Schulte-Team auf alle Kundenwünsche eingehen – ganz gleich wie groß die Reifen sind.

Wer Freude an einer Ausbildung als Vulkaniseur (m/w/d), kann sich gern bewerben: info@reifenschulte.net

Reifen-Schulte GmbH & Co. KG

Rennuferstraße 5

34431 Marsberg

Tel.: 02992 – 80 35

Fax. 02992 – 54 83

info@reifenschulte.net