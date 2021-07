IMI Hydronic Engineering – Starte mit uns in die Zukunft

Hast Du Lust in einem Unternehmen mitzuarbeiten, das global führend und gleichzeitig stark in der Region verwurzelt ist? Ein Unternehmen, das sich in mehr als 90 Jahren stetig weiterentwickelt hat? Das sein Know-how in Produktion und Entwicklung steckt und zukunftsgerichtet auch in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter?

Wer wir sind

IMI Hydronic Engineering bietet hydraulische Lösungen für wassergeführte Heiz- und Kühlsysteme, um ein perfektes Raumklima bei minimalem Energieverbrauch zu erreichen. Unsere führenden Marken IMI Pneumatex, IMI TA und IMI Heimeier wurden bereits in über 100.000 Bauprojekte weltweit eingesetzt. Wir bieten Produkte und Lösungen in drei Schlüsselbereichen: Druckhaltung und Wasserqualität, Einregulierung, Regelung und Stellantriebe sowie thermostatische Regelung. Seit 1995 gehört das Unternehmen zur britischen IMI-Gruppe, die etwa 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. In der Sparte Hydronic ziehen wir unsere Stärke aus über 2.000 talentierten Mitarbeitern, die in mehr als 34 Ländern vertreten sind und somit ein reichhaltiges und vielfältiges Umfeld für Teamarbeit und Entwicklung bieten.

Wen wir suchen

Wir suchen Schulabgänger, die genau so sind wie wir: engagiert, lernbereit, motiviert, offen und verantwortungsbewusst. Je nach Berufssparte sollten Bewerber mit einem gutem Schulabschluss Interesse an Technik bzw. an betriebswirtschaftlichen Themen mitbringen. Gute Fremdsprachenkenntnisse sind wünschenswert, da wir regelmäßig auch mit unseren internationalen Teams in Kontakt treten.

Ausbildung bei IMI Hydronic

Im Jahr 2021/ 2022 bieten wir an unserem Standort in Erwitte Ausbildungsplätze an, und zwar für folgende Berufe:

Zerspanungsmechaniker (m/w/d) im Bereich Schleiftechnik und Automatendrehtechnik, Produktionstechnologe (m/w/d)

sowie Industriekaufmann (m/w/d)

Gern kannst Du auch zunächst – im Rahmen eines Praktikums – erste Einblicke in deinen Wunschberuf gewinnen und unser Unternehmen kennenlernen.

Während der gesamten Ausbildung erfolgt eine intensive Betreuung. Durch die „Welcome-Tage“ lernen alle Berufsstarter unser Unternehmen, die Produkte und wichtige Ansprechpartner gleich zu Beginn kennen. Regelmäßig tauschen sich unsere Azubis auch untereinander aus. Ein/e Pate/in aus höherem Ausbildungsjahr betreut bei Fragen und Herausforderungen. Während der gesamten Ausbildung nehmen unsere Auszubildenden aktiv an verschiedenen Projekten und Aktionen teil.

Eine Ausbildung bei IMI Hydronic Engineering ist von Anfang an spannend. Also starte Deinen Berufsweg bei uns und geh mit uns in die Zukunft!

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deinen Lebenslauf und zwei letzte Schulzeugnisse an: hr.germany@imi-hydronic.com

Quelle: IMI

IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH

Postfach 1124 59592 Erwitte

Völlinghauser Weg, 59597 Erwitte

Tel.: +49 2943891113

hr.germany@imi-hydronic.com

www.imi-hydronic.de