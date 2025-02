Im Sauerland-Wanderdorf Medebach:

„Vielseitige Wanderrouten in herrlicher Natur“

Die Hansestadt Medebach im Südosten des Sauerlandes gehört zu den Sauerland-Wanderdörfern und hat seinen Wandergästen viel zu bieten: besondere Landschaften, spannende Geschichten und fünf Sauerländer Seelenorte.

Medebach und seine Ortsteile liegen im Regenschatten des Rothaargebirges in der Medebacher Bucht, die wegen ihrer Fauna fast toskanisch aussieht. Rebhühner, Eisvögel, Neuntöter und auch andere seltene Vogelarten kann man hier beobachten, Vögel, die in Belgien und den Niederlanden fast ausgestorben sind. Die Medebacher Bucht gilt darum als Europäisches Vogelschutzgebiet. In dieser herrlichen Natur findet jeder Wanderer, was er sucht: kurze Wanderrouten, thematische Rundwanderungen, Tagestouren oder Weitwanderwege mit mehreren Tagesetappen.

Medebacher Bergweg

Der Medebacher Bergweg ist ein zertifizierter Rundwanderweg von 68,4 Kilometern, der die Ortsteile der Hansestadt verbindet. Schmale Pfade winden sich durch dichte Wälder, erklimmen die von Kreuzwegen und Kapellen geschmückten Berghöhen, schlängeln sich entlang munterer Bächlein, kreuzen geschichtsträchtige Orte und enden immer wieder in blumengeschmückten Fachwerkdörfern. Der Bergweg führt den Wanderern die Schönheit der sonnenverwöhnten Medebacher Bucht vor Augen, die auch die „Toskana des Sauerlandes“ genannt wird.

Der niedrigste Punkt des Bergwegs liegt bei 333 Metern, der höchste bei 766 Meter. Startpunkt der Tour ist das Wanderportal „Medebacher Bergweg“ am Weddelsee.

Am Wanderportal startet auch der Weddelbergrundweg, unweit des Center Parcs. Der Spazierweg von 2,7 Kilometern ist besonders für Familien mit Kindern ein Abenteuer und verläuft über kleine Pfade, auf denen man den knapp 500 Meter hohen Weddelberg entdeckt. Unterwegs bieten sich schöne Aussichten auf Center Parcs Hochsauerland und auf den AVENTURA-Spielberg. Beim Rastplatz am Hasenkammerblick geht der Blick, wie der Name schon sagt, ins Hasenkammertal. Eine Panoramatafel erklärt die umliegenden Berge. Zum Abschluss der einstündigen Wanderung sollte ein Besuch des Weddelsees nicht fehlen.

Naturwege Medebacher Bucht

Die Medebacher Bucht kann auch über drei sehr verschiedene Naturwege entdeckt werden. Der Naturweg Kahler Pön hat eine Länge von 5,5 Kilometern und liegt auf dem Plateau des Kahlen Pön in Grenzlage zwischen Upland in Hessen und der Medebacher Bucht (NRW). Dort, im Quellgebiet der Diemel, liegen vier der wenigen verbliebenen Hochheiden. Der zwölf Stationen umfassende Rundweg führt durch die Beerenstrauchheiden und Bergmähwiesen, endet auf der Kalied, von der man einen hervorragenden Blick über die Umgebung genießen kann.

Der Naturweg Gelängebachtal (11,2 km) bringt die Wanderer von Medebach aus durch das Wanderreservat Glindfeld/Orketal. An diesem Weg findet man 16 Erlebnisstationen mit Informationen über geschützte Tierarten und seltene Pflanzen. In Medelon findet man den Naturweg Gewässerpfad Orke, ein 9,5 Kilometer langer Entdeckungspfad entlang der renaturierten Orke. Ab dem Eingangsportal in der Nähe des Spielplatzes folgt man dem Maskottchen „Koppi“ entlang des Baches. An 13 Stationen wird der Wanderer über den Lebensraum Fluss, die Tieren und Pflanzen, zur früheren Nutzung des Gewässers und zu Naturschutzmaßnahmen informiert.

Quelle: Sauerland Wanderdörfer, Klaus-Peter Kappest

Themenwege

Als mittelschwer gilt der Medebacher Geschichtsweg: Dieser Rundweg hat eine Länge von ca. 20 Kilometern, auf denen man viele Themen der Geschichte der Hansestadt Medebach und seine Dörfer an einem Tag erleben kann. Der Weg behandelt die Geschichte der Stadt Medebach selbst, besonders als Hansestadt, das Kloster Glindfeld, die Heidenstraße, die Freigrafschaft Düdinghausen und die Kämpfe um Hof Rennefeld an Ostern 1947 kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges.

Relativ neu ist in Referinghausen ein ca. sieben Kilometer langer Spazierweg von „Open Mind Place“ zum nächsten „Ort der offenen Gedanken“. Diese Tour ist nicht barrierefrei und führt durch Wälder, Wiesen und Felder zu neun Orten, entworfen von Christoph Hesse, einem Architekten. Die Orte laden zum Innehalten, Nachdenken und Austausch mit der Natur und anderen Menschen ein.

Die Tourist-Info der Hansestadt Medebach gibt auf ihrem Webportal viele Wandertipps: www.medebach-touristik.de/de/aktiv-sein/wandern.