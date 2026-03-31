Im Sauerland entsteht Raum für Ruhe, Klarheit und neue Perspektiven

Arnsberg. Manchmal braucht es nur einen Schritt zurück, um wieder klarer nach vorn sehen zu können. Raus aus dem Alltag, raus aus Terminen, Verpflichtungen und Dauerrauschen. Genau dafür schaffen Sonja Grammel und Britta Lohmann am 25. und 26. April einen besonderen Ort: ein Retreat-Wochenende im „Resonanzraum Sauerland“, das Menschen die Möglichkeit gibt, sich selbst wieder näherzukommen.

„Own Yourself“ heißt das Format – und der Titel ist Programm. Es geht um Selbstreflexion, um persönliche Entwicklung und um die Frage, wie ein Leben aussehen kann, das sich wirklich stimmig anfühlt. In kleiner Runde, in geschützter Atmosphäre, entsteht Raum für ehrliche Gedanken, neue Perspektiven und konkrete nächste Schritte.

Was eigentlich wichtig ist

„Viele Menschen funktionieren im Alltag einfach nur noch“, sagt Sonja Grammel, Heilpraktikerin für Psychotherapie aus Arnsberg. „Dabei geht oft verloren, was ihnen eigentlich wichtig ist.“ In ihrer Praxis begleitet sie Menschen, die mit Ängsten, inneren Konflikten oder belastenden Lebenssituationen zu tun haben. Das Retreat sei eine bewusste Einladung, innezuhalten – und sich selbst wieder zuzuhören.

Auch Britta Lohmann bringt ihre langjährige Erfahrung ein. Die Diplom-Psychologin, Mentaltrainerin und Coach arbeitet vor allem mit Menschen in Veränderungsprozessen. „Klarheit entsteht nicht im Außen, sondern im Inneren“, sagt sie. „Wenn wir verstehen, was uns antreibt und was uns bremst, können wir ganz anders entscheiden und handeln.“

Das Wochenende richtet sich an alle, die sich intensiver mit sich selbst beschäftigen möchten – unabhängig davon, ob sie gerade vor einer konkreten Herausforderung stehen oder einfach das Gefühl haben, dass „mehr“ möglich ist im eigenen Leben.

Das Sauerland bietet dafür den passenden Rahmen: Ruhe, Natur, Abstand. Kein Programm mit Druck, sondern ein bewusst gestalteter Prozess, der Orientierung geben kann – ohne vorzugeben, wohin der Weg führen muss.

Am Ende geht es nicht um schnelle Lösungen. Sondern um etwas Nachhaltigeres: ein klareres Gefühl für sich selbst.

Weitere Informationen und Anmeldung:

info@sonja-grammel.com

britta.lohmann@insideout.nrw