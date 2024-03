Im Sauerland die Seele baumeln lassen

„Rötlich goldenes Licht kitzelt mich sanft wach, es ist noch sehr früh am Tag.“ – So schreibt die Autorin Mel M. in ihrem soeben im WOLL-Verlag erschienen Buch SEELENBAUMELLAND – Reise zwischen Licht und Schatten. Dabei, so steht es im Untertitel, handelt es sich um Lyrik und Impressionen aus dem Herzen Westfalens.

Zum Inhalt des Buches heißt es auf der Rückseite des Buches: Eine facettenreiche Welt moderner Lyrik, in der Worte lebendig werden und Seelen blühen oder wütend welken. „SEELENBAUMELLAND“ entführt auf eine wortspielerische Reise voller Emotionen und Tiefe. Am Wegesrand zarte Blüten von Hoffnung, Leidenschaft und Liebe, aber auch die tief wurzelnden Schatten der Vergangenheit. In diesem Band verschmelzen klare Poesie und Seelenlandschaften zu einem Wortwerk, welche das Herz berühren. Mal wütend, mal sanft. Mal licht, mal trüb. Mal melancholisch, mal leidenschaftlich kann man mit den Worten in Mel. Ms. Seelenbaumelland eintauchen und auf eine eigene Reise ins Land der Seelenwörter gehen.

Im Seelenbaumelland

Deine Strahlen sind pure Energie und Kraft.

Sie wärmen, ein wohliges Gefühl durchströmt mich.

Entspannen, loslassen, einfach sein lassen,

nicht denken, einfach genießen, alles kann,

nichts muss…

Die Welt, sie kann morgen gerne wiederkommen,

heute Abend bin ich im Seelenbaumelland verschollen.

Quelle: Mel M.

Das Buch SEELENBAUMELLAND von Mel M. ist im WOLL-Verlag erschienen (ISBN 978-3-948496-80-7) und kostet 14,90 Euro.