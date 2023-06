Im Sauerland arbeiten. Dort, wo andere Urlaub machen.

Bekanntlich hängt der Erfolg eines jeden Unternehmens maßgeblich von der Qualität und der Motivation der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Seit einiger Zeit stellt der Mangel an gut ausgebildeten, qualifizierten und motivierten Mitarbeitern eines der größten Probleme dar. Die Suche nach ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen, engagierten und leistungswilligen Fachkräften, sowie erfolgreichen Führungskräften erfordert enorme Anstrengungen. Dabei weisen erfolgreiche Arbeitgeber im Sauerland neben den betrieblichen Vorteilen immer wieder auf die landschaftlichen und touristischen Merkmale der Region hin.

Karriere und Ausbildung im Sauerland.

Mitte August erscheinend das WOLL-Extramagazin „Karriere und Ausbildung“. Es lenkt den Blick und das Interesse genau auf dieses Vorteilsmerkmal: Arbeiten, wo andere Urlaub machen. In spannenden Geschichten über Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Sauerländer Unternehmen, über Firmen aus Handwerk, Handel, Dienstleistung und Industrie und informativen Interviews mit maßgeblichen Personen aus der Arbeitswelt, erfahren die Leserinnen und Leser, warum Karriere und Ausbildung in Sauerländer Firmen mehr als nur eine gute Entscheidung sind.

Erfolgreiche Sauerländer Firmen stellen sich vor

Im Umfeld dieser Berichterstattung präsentieren Firmen aus dem Sauerland in Anzeigen und Advertorials ihre aktuellen Arbeitsplatzangebote und Ausbildungsstellen. Dabei wird deutlich werden, dass die Karrierechancen in den mittelständischen Familienunternehmen im Sauerland den Vergleich mit Unternehmen in den Metropolen in keiner Weise zu scheuen brauchen. Das Sauerland ist mit den angrenzenden Kreisen Soest und Siegen die größte Industrieregion in Nordrhein-Westfalen und eine der drei größten in ganz Deutschland. Doch viele der auf dem Weltmarkt führenden Unternehmen aus dem Sauerland sind zwar den Kunden aus aller Welt bestens bekannt, doch den eigenen Bürgerinnen und Bürgern und den Gästen, die ins Sauerland kommen, kaum. Das WOLL-Extramagazin will helfen, mehr über die Unternehmens sowie die hervorragenden Ausbildungs- und Karrierechancen zu erfahren.

Das WOLL-Extramagazin „Karriere und Ausbildung im Sauerland – Arbeiten, wo andere Urlaub machen“ erscheint nach den Ferien, Mitte August und ist überall erhältlich wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch im WOLL-Onlineshop. Interessierte Unternehmen können die Mediadaten hier anfordern: anzeigen@woll-magazin.de oder Telefon 0 29 71 – 87 0 87