Im Privatwald zuhause: Hebbecker Forstwirtschaft

Hebbecker Forstwirtschaft: verbindet Wirtschaft, Planung und Sachverstand und unterstützt gerade private Waldbesitzer bei den vielen Entscheidungen rund um ihren Wald.



Wald zu besitzen bedeutet Verantwortung. Klimawandel, Borkenkäfer, Kalamitätsflächen, Wiederbewaldung und schwankende Holzmärkte stellen private Waldbesitzer vor viele Fragen: Welche Baumarten passen zum Standort? Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Und wie lässt sich der Wald langfristig entwickeln?

Hier setzt das junge Unternehmen Hebbecker Forst.Wirtschaft aus Lennestadt-Milchenbach an. Gründer Lucas Hebbecker kennt den Privatwald aus eigener Erfahrung. Seine Familie bewirtschaftet seit Generationen einen land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb im Sauerland. Nach dem Studium der Forstwissenschaften und Waldökologie in Göttingen, dem Referendariat bei Wald und Holz NRW und seiner Tätigkeit als Leiter einer großen privaten Forstverwaltung machte er sich selbstständig.



Sein Ansatz: „Wir beraten, Sie entscheiden.“ Der Waldbesitzer bleibt Herr über seinen Wald, bekommt aber die fachliche Grundlage für seine Entscheidungen.

Das Leistungsspektrum reicht von Betreuung und Betriebsleitung über forstliche Maßnahmen und Holzverkauf bis zur langfristigen Planung. Waldinventuren und Forsteinrichtungen bilden die Grundlage für Betriebs-, Wiederbewaldungs- und Waldentwicklungskonzepte. Hinzu kommen Waldbewertungen, Gutachten und Entschädigungsfragen.



Hebbecker Forst.Wirtschaft versteht sich damit als Partner des Waldbesitzers, der wissenschaftliche Erkenntnisse, wirtschaftliches Denken und praktische Erfahrung zusammenführt. Denn Wald wächst in Generationen. Die Entscheidungen darüber werden heute getroffen. (hh)

Zum Team gehören neben Lucas Hebbecker Forstwissenschaftler Fabian Rottschäfer mit Schwerpunkten in Wiederbewaldung, Förderung sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Forstwirtschaftsmeister Lars Bittis mit den Schwerpunkten Bestandesbegründung, Bestandespflege und Läuterungen.

Infos: https://www.hebbecker-forstwirtschaft.de



Fünf Fragen auf der WOLL-Bank



WOLL: Du bist selbst mit Wald aufgewachsen. Was bedeutet Wald für dich?

Lucas Hebbecker: Der Sauerländer Wald ist für mich Heimat. Er ist ein faszinierendes Ökosystem, Erholungsort und wichtiger Wirtschaftsraum zugleich. Mich begeistern besonders die Langfristigkeit und der Nachhaltigkeitsgedanke: das Handeln für Generationen und die damit verbundene Verantwortung. Wir leben zuhause von und mit dem Wald.



WOLL: Was ist derzeit die wichtigste Entscheidung für private Waldbesitzer?

Lucas Hebbecker: Die kleinstrukturierte Besitzstruktur sehe ich positiv, denn sie trägt zur Vielfalt bei. So unterschiedlich die Waldbesitzer sind, so unterschiedlich sind ihre Ziele. Aktuell beschäftigen uns vor allem der klimastabile Waldumbau und die Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen. Zentral ist dabei die richtige Baumartenwahl.



WOLL: „Wir beraten, Sie entscheiden.“ Was bedeutet das konkret?

Lucas Hebbecker: Wir sind Dienstleister, Berater und Partner. Manche Waldbauern sind Profis und brauchen uns nur für einzelne Fragen. Andere wünschen eine vollständige Begleitung. Wir unterstützen dort, wo wir gebraucht werden, und entwickeln gemeinsam mit den Eigentümern betriebsindividuelle, langfristige Planungen.



WOLL: Was sollten wir beim Waldumbau heute richtig machen?

Lucas Hebbecker: Wir müssen die klimatischen Veränderungen ernst nehmen und nach vorne schauen: Wie entwickelt sich das Klima, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen haben wir? Im Wald gilt das „eiserne Gesetz des Örtlichen“. Waldbau muss immer den konkreten Standort berücksichtigen. Von pauschalen Aussagen halte ich wenig.



WOLL: Wo soll Hebbecker Forst.Wirtschaft in zehn Jahren stehen?

Lucas Hebbecker: Zehn Jahre sind im Wald kein Zeithorizont. Ich möchte bei Privatwaldbesitzern wieder Leidenschaft für den Wald wecken. Durch die Kalamitäten ist viel Begeisterung verloren gegangen. Für unser Unternehmen wünsche ich mir einen festen Platz in der Sauerländer Forstwirtschaft – als verlässlicher Partner der Waldbauern. Und ich freue mich darauf, die Wälder wachsen zu sehen und ihre Entwicklung zu begleiten.