Im Landhaus Schlossberg ist der Vierbeiner König

Hotel ist mehr als ein Geheimtipp für Familien mit Haustieren

Welcher Hundebsitzer hat sich noch nicht darüber geärgert, einen schönen Urlaubsort anzupeilen und an dem Hinweis zu scheitern, dass Hunde in der ausgewählten Unterkunft nicht gestattet seien. Da will jemand dem liebsten Familienmitglied den Aufenthalt verwehren! Nicht so im Medebacher Ortsteil Küstelberg. Seit 2018 ist das Landhaus Schlossberg mehr als ein Geheimtipp. Und zwar für Hunde mit Herrchen und Frauchen, aber auch für Urlauber ohne Vierbeiner.

An der Hauptstraße liegt der imposante Hotelkomplex, für jeden wahrnehmbar, der mit dem PKW den Ort durchquert. Das Landhaus Schlossberg existiert in seiner jetzigen Form seit 2018, ist von Grund auf komplett renoviert und ganz und auf die Beherbergung von Hunden mit ihren Familien eingestellt. Heike Schweppe-Philipps und ihr Ehemann Stefan haben Renovierung und Umbau selbst vorgenommen, „von der Wasserleitung bis zum Fliesenlegen“, wie die Hausherrin stolz auf die Arbeiten hinweist, die in Form einer Dauerkontrolle in den Zimmern und Gemeinschaftsanlagen durchgeführt werden, um den Gästen einladenden Bestzustand zu präsentieren. Bei der Beherbergung von vielen Hunden und anderen Haustieren sei der Ausbesserungsbedarf eher gegeben als in „normalen“ Unterkünften.

Quelle: privat

Die Gastgeber unterstützen dies nicht nur als Hoteliers. Sie besitzen selbst vier Hunde im Alter von drei bis 15 Jahren. Heike Schweppe-Philipps ist ausgebildete Trainerin für Angst-Trauma-Hunde und steht ihren Gästen mit Rat und Tat zur Seite. 2023 sind 745 Hunde zu Gast gewesen, Urlauber- Familien brachten aber auch Katzen, Hamster, Meerschweinchen oder Wellensittiche mit. Den Vierbeinern stehen hinter dem Gebäude 13.000 Quadratmeter eingezäuntes Gelände mit eigenem Wald und Teich zum Toben und Spielen zur Verfügung. Als einziges Hotel im Sauerland kann hier nach Angaben der Gastgeber die Fünf-Pfötchen-Zertifizierung erworben werden. Welpenerziehung oder Unterstützung bei ängstlichen Hunden werden neben zahlreichen anderen erzieherischen Maßnahmen im individuellen Einzeltraining angeboten. Gern angenommen wird das Degility-Angebot, eine Sportart mit dem Hund, die immer mehr Anhänger findet und dazu beiträgt, den Vierbeiner für seine „Leute“ immer berechenbarer zu machen. Hinter dem Landhaus steht dafür ein eigener Parcours für alle Altersklassen zur Verfügung. Hier sind die Hunde während des Urlaubs ausgelastet und das Zusammenspiel mit Frauchen und Herrchen wird verbessert.

Quelle: privat

Nicht nur der Vierbeiner kommt während des Urlaubs auf seine Kosten. Neben der Beschäftigung mit dem Hund haben die Gäste in den acht großzügig angelegten Ferienwohnungen die Möglichkeit, in der schönen Umgebung Küstelbergs zu wandern, zu biken, Ski zu fahren oder zu rodeln. Wer an seinem Auto oder Oldtimer schrauben möchte, kann dies in einer eigens angelegten Werkstatt tun, sodass nicht nur die vierbeinigen Familienmitglieder ausgelastet sind. Auch Urlauber ohne Haustier wissen die Gastfreundschaft zu schätzen, in Räumen, die Gästen ohne Hund vorbehalten sind.

In Fachkreisen hat sich das große, durchdachte Angebot des Landhauses Schlossberg schon lange herumgesprochen. Viele Hundeschulen und Therapeuten kommen hierher, um die Anlagen und die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. So hat sich der spanische Tierschutz mit 70 Galgos und anderen Hunden angekündigt. Inzwischen verbringen Gäste aus Dänemark, Holland, Belgien, Litauen, Norwegen und der Schweiz mit ihren Tieren ihren Urlaub ebenfalls im Landhaus Schlossberg.