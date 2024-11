Illumination und Lightpainting in der St. Alexander Kirche in Schmallenberg

Was verbirgt sich dahinter?

Illumination und Lightpainting werden in der Fotografie verwendet, um Atmosphäre und Stimmung eines Bildes zu lenken. Bei der Illumination werden Objekte mit verschiedenen Farben beleuchtet und fotografiert. Beim Lightpainting werden unter langen Belichtungszeiten der Kamera und bewusster Bewegung von Lichtquellen, wie zum Beispiel Taschenlampen, Leuchtstäben oder Kerzen, Lichtmuster in das Bild eingefügt. Mehrere Bilder des gleichen Motivs mit unterschiedlichen Lichtmustern können in der Nachbearbeitung übereinandergelegt und zu einem kreativen Einzelbild verschmolzen werden.



Speziell in der St. Alexander Kirche in Schmallenberg begeistern bei Tageslicht zusätzlich zu den künstlichen Lichtquellen noch die bunten, sonnenbeschienenen Glasfenster und deren Spiegelungen an Mamor-, Glas- und Metallflächen.

Die technischen Herausforderungen dieser Technik und die besondere Energie und Dynamik im fertigen Bild sind für experimentierfreudige Fotografen begeisternd.



Dank An dieser Stelle möchte ich mich beim Kirchenvorstand und dem Vorsitzenden Herrn Pfarrer Georg für die Fotografier-Erlaubnis bedanken. Gleichzeitig bitte ich die Besucher um Entschuldigung, die während der Aufnahmen in die Kirche kamen und, ohne eine Erklärung abzuwarten, fluchtartig wieder zur Tür hinaus sind: Ein Mann, der in der ansonsten einsamen, dunklen Kirche konzentriert ein Lichtschwert schwenkt, ist nicht jedermanns Sache.



Weitere interessante Fakten zur Kirche St. Alexander findet man im neuen digitalen Kirchenführer unter: www.kirchenfuehrer.pv-se.de