Liebe Leserinnen und Leser,

auf die Redaktionssitzungen des WOLL-Teams freue ich mich jedes Mal. Das Team unseres Herausgebers Dirk Bannenberg weiß, dass es ein besonderes Magazin herstellt. Es geht um das Lebensgefühl in einer herrlichen Region. Das ist unser Anspruch, unsere WOLL-DNA.

Vor diesem Hintergrund haben wir auch diese Ausgabe kreiert. Wir stellen u. a. interessante Persönlichkeiten vor, die auch Vorbilder sind. Ein „guter Hirte“ im wahren Sinne des Wortes ist Bruder Isidor aus der Benediktiner-Abtei. Schlaue Köpfe sind die „Bennis“, die Benediktiner-Schüler; die Palette ihrer patentverdächtigen Innovationen ist groß. Und da ist Bernie Niemann von der SG „AssWieWu“ – die „gute Seele“ seines Vereins.

Kennen Sie den Mescheder Rapper Philta? Ein interessanter, junger Bursche, der sagt: „Alles was ich habe, hat mir Hip-Hop gegeben.“ Ein Torten-Künstler ist der Bäcker Andreas Schmidt aus Wennemen. Einmal im Jahr wird er zum „Tortenengel“. „ABC-Schützen“ von früher und heute erzählen vom ersten Schultag in Nuttlar. Wir waren auch wieder in den Dörfern unterwegs, in Gevelinghausen und Schederberge. Unter die Lupe genommen haben wir das Gewerbegebiet Enste mit folgendem Urteil: Es ist eine Perle.

Liebe Leserinnen und Leser, neben der Suche nach neuen Themen wollen wir auch den Service verbessern. Mit unserem neuen Service der App AXAR bieten wir Ihnen ein ganz neues WOLL-Erlebnis in Form von „Augmented Reality“. Bei ausgewählten Bildern können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet Bilderstrecken, Grafiken und Videos digital zum Artikel anschauen und anhören – schon in dieser Ausgabe. Print mit digitalem WOW-Effekt, mehr darüber lesen Sie im Innern. Viel Spaß bei der Lektüre.



Chefredaktuer Paul Senske und

Ihr Team von WOLL Meschede, Bestwig und Olsberg



