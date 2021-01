Ihr Strom, Ihre Wahl – unser Klima

Die Stadtwerke Arnsberg punkten mit innovativen und kundenfreundlichen Angeboten

Sich seinen eigenen Strommix individuell zusammenzustellen – diese innovative Möglichkeit bieten die Stadtwerke Arnsberg seit Kurzem mit ihrem Produkt Regionalstrom an. Das ist aber nicht das einzige und vor allem nicht das einzige interessante Angebot, das das Unternehmen für seine Kunden bereithält.

Regionalstrom

Foto: Stadtwerke Arnsberg

Bei Lebensmitteln ist regional einkaufen längst Normalität – das geht jetzt auch mit Strom aus einem 50 km Radius, z. B. von den Windkraftanlagen auf der Haar oder von PV-Anlagen aus dem Sauerland. „Wir arbeitet ausschließlich mit unabhängigen Erzeugern zusammen, die 100%-ige Energie aus Biogas, Wind, Photovoltaik und Wasserkraft produzieren. Über unsere digitale Plattform bekommen die Kunden Zugang zu den Erzeugern und können selbst Anlagen für ihren Strommix aussuchen“, erklärt Thomas Stock, Leiter Vertrieb, Marketing und Energieerzeugung das Prinzip.

So geht’s: Verbraucher wählen einfach, nach Verfügbarkeit, online die Anlagen aus, die sie in ihrem individuellen Strommix haben möchten, sodass am Ende eine bunte Mischung aus nachhaltigen Energiequellen entsteht. Messerscharf zeigt das Portal die Auslastung der einzelnen Anlagen an. Für Unentschlossene bieten die Stadtwerke einen voreingestellten Mix an. Verfügbar ist der Regionalstrom ab dem 1. Januar 2021, aber Interessenten können bereits jetzt wechseln. Die Belieferung startet dann automatisch im neuen Jahr.

Foto: Stadtwerke Arnsberg

Rundum-sorglos-Pakete

Immer mehr Arnsberger Eigenheim Besitzer entscheiden sich für eine Photovoltaikanlage der Stadtwerke Arnsberg. Diese Technologie verbindet, wie keine andere regenerative Energieform Klimaschutz und wirtschaftliche Vorteile miteinander. „Die Anschaffung neuer PV-Anlagen ist viel günstiger als vor zwanzig Jahren, die Module arbeiten wesentlich effizienter“, erklärt Dominic Senft vom Technischen Vertrieb. „Ganz besonders macht sich dieser Effekt beim Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms bemerkbar.“ Mit dem Energiedach der Stadtwerke Arnsberg gibt es die umweltfreundliche Stromerzeugung jetzt als Komplettpaket ohne Anschaffungskosten. Kundenservice steht dabei an erster Stelle: „Wir schneiden die Anlage auf den Kunden zu, nicht den Kunden auf die Anlage“, so Dominic Senft. „Der Kunde pachtet von uns die PV-Anlage und bezahlt dafür eine monatliche Gebühr. Wir kümmern uns um den kompletten Betrieb der Anlage – von der Montage bis hin zur Wartung“. Spiegelgleich gibt es ein solches Rundum-Sorglos-Paket auch für Wärmeanlagen.

Foto: Stadtwerke Arnsberg

Das Thema selbst leben.

Zum Selbstverständnis der Stadtwerke gehört es, sich als Partner für nachhaltige Projekte und Klimaschutz in Arnsberg und der Region zu verstehen. Angefangen von der bezahlbaren PV-Anlage auf dem eigenen Dach, über Energiemanagement-Projekte bis hin zu Strom aus der Region „Wir plädieren für Klimaschutz und leben das auch selbst“, ergänzt Thomas Stock. „Wir betreiben seit langer Zeit PV-Anlagen. Zur Versorgung unseres Wasserwerkes haben wir gerade eine große Freiland-PV-Anlage gebaut.“ Und weiter führt er fort: „Die Zeit ist reif für Erneuerbare Energien, für regionalen Strom. So beginnt Klimaschutz im Kleinen.“

