Ideen, Konzepte, Kontakte für das Sauerland

Touristiker aus dem gesamten Sauerland trafen sich heute zum 3. Sauerland-Forum, der zentralen Plattform für den Austausch und die Vernetzung der touristischen Akteure in der Region Sauerland. Nachdem das Forum in den letzten beiden Jahren so erfolgreich verlaufen war, freuten sich die Verantwortlichen vom Sauerland Tourismus e.V. zahlreiche Fachleute und Gäste zu dieser inspirierenden Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Vor der Kulisse des Green Hill Bikeparks in Gellinghausen standen innovative Ideen, wertvolle Kontakte und zukunftsweisende Konzepte im Mittelpunkt. Das Motto lautete: “ Lassen Sie uns gemeinsam die touristische Zukunft des Sauerlands gestalten und die Attraktivität unserer wunderschönen Region weiter stärken“. Nach der Veranstaltung konnten wir mit dem derzeitigen Vorsitzenden des Sauerland Tourismus e.V., Kreisdirektor Philipp Scharfenbaum aus Olpe über den Tag im Green Hill Bikepark in Schmallenberg-Gellinghausen sprechen.

Quelle: WOLL-Magazin

Hier geht es zum Interview!