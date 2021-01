Ideen für einen romantischen Valentinstag im Sauerland

Der 14. Februar ist der Tag, an dem Liebende ihre Gefühle zueinander zum Ausdruck bringen. Neben materiellen Aufmerksamkeiten erfreuen sich gemeinsame Erlebnisse am Valentinstag zunehmender Beliebtheit. Im Alltag kommt Zweisamkeit oft zu kurz, sodass der Feiertag als willkommene Abwechslung dient. Das Sauerland bietet viele Aktivitäten, durch die der Tag der Liebenden zu einem romantischen Highlight wird.

Ein Tag mit langer Tradition

Der Brauch des Valentinstags geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Das Versenden einer Grußkarte blieb zunächst der adligen Bevölkerung vorbehalten. Dies änderte sich durch die Erfindung des serienmäßigen Drucks im 19. Jahrhundert. Seitdem sind eine liebevoll gestaltete Valentinstagskarte, leckere Pralinen und frische Blumen fester Bestandteil der Feierlichkeiten.

So wird der Valentinstag zu einem unvergesslichen Erlebnis

Wer seinen Partner mit einer gemeinsamen Auszeit überraschen möchte, für den hält das Sauerland zahlreiche Aktivitäten aus den Bereichen Kultur, Geschichte und Kulinarik bereit.



Romantische Wanderwege



Als Teil des Rheinischen Schiefergebirges bietet das Sauerland eine große Auswahl an Wanderwegen. Die Mischung aus tausend Bergen und idyllischen Tälern bildet die perfekte Kulisse für romantische Zweisamkeit. Für Liebhaber romantischer Mittelgebirgslandschaften eignet sich das Schmallenberger Sauerland als Startpunkt. Von dort sind die bekannten Erhebungen – wie der Wilzenberg und der Kahle Asten – schnell zu erreichen. Wer es entspannter mag, spaziert entlang der Ruhr oder unternimmt einen Ausflug zu einer der zahlreichen Talsperren des Gebiets.



Kulinarische Spezialitäten



Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Der Valentinstag ist eine wunderschöne Gelegenheit, um gemeinsam etwas Leckeres zu zaubern. Für ein romantisches Dinner ist die Küche des Sauerlands besonders gut geeignet. Sie charakterisiert sich durch herzhafte Spezialitäten mit einer jahrhundertealten Geschichte, die problemlos modernisiert werden können. Die berühmte Potthucke sowie das klassische Gericht Himmel und Erde verzaubern das Herz eines jeden Sauerländers. Eine schöne Gelegenheit, um sich am Tag der Liebenden auf Werte wie Tradition und Beständigkeit zu besinnen.



Picknick im Naturpark



Der Februar ist ein unbeständiger Monat, der gelegentlich mit sommerlichen Temperaturen überrascht. Wer den Valentinstag im Freien verbringen möchte, der kann seinen kulinarischen Exkurs in die Sauerländer Küche nach draußen verlegen. Die zahlreichen Erholungsgebiete der Region – wie der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge – laden an sonnigen Tagen zu einem romantischen Dinner mit umwerfendem Ausblick ein. Die klassischen Sauerländer Leckereien Sauerländer Schinken, Rinderwurst, Pfefferwurst und Graubrot passen problemlos in jeden Picknickkorb.



Gemeinsamer Städtetrip



Das Sauerland ist bekannt für seine geschichtsträchtigen Gebäude. Schiefer-, Fachwerk- und Herrenhäuser gesellen sich zu mittelalterlichen Burgen und sakralen Bauwerken. Sie können in den historischen Orten der Region – wie Iserlohn, Altena, Attendorn, Arnsberg, Meschede, Brilon, Marsberg oder Menden – ebenso bewundert werden wie in kleinen Dörfern, zum Beispiel in Berghausen und Wormbach. Mit ihrem romantischen Erscheinungsbild und den liebenswürdigen Einwohnern eignen sie sich hervorragend als Ziel für einen gemeinsamen Städtetrip am Valentinstag.

Fazit

Mit seiner unberührten Natur, seiner exzellenten Küche und seinen imposanten Bauwerken ist das Sauerland der perfekte Ort, um einen wunderschönen Valentinstag mit einem geliebten Menschen zu verbringen. Eine Wanderung entlang der Flüsse des Gebiets ermöglicht eine angenehme Auszeit vom Alltag. Die historischen Städte und weitläufigen Naturparks bieten Verliebten den perfekten Rahmen für schöne Stunden zu zweit. Der Valentinstag steht für die Werte Tradition, Beständigkeit und Harmonie – Genau wie das schöne Sauerland.