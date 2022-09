Lesermeinung von Max Karänke aus Münster

Seit inzwischen über einer halben Stunde schwinge ich mich nun schon tarzan-esque auf Ihrer Seite von einem Artikel zum nächsten. Ich hoffe (vor allem für mich selbst), dass Sie sich das nicht bildlich vorstellen. Besonders der Artikel Urlaub im eigenen Garten auf https://woll-magazin.de/urlaub-im-eigenen-garten/ hat mich dann doch mal zum Schreiben einer Nachricht an Sie animiert.



Ich kann mich Ihrem Artikel nur anschließen. Urlaub im eigenen Garten ist eine wunderbare Möglichkeit, dem Alltagsstress zu entfliehen und ist inzwischen bei uns schon zu einem kleinen Familienritual geworden. Hin und wieder mal im Garten zu zelten hat uns ziemlich gut durch die Corona-Zeit gebracht, ohne dass den Kindern die Decke auf den Kopf gefallen wäre.

Was mich zur Frage führt: Hatten Sie als Kind ein Baumhaus? Wahrscheinlich nicht. Falls doch: Mein Vergangenheits-Ich wäre gerne mit Ihnen befreundet gewesen. Ich liebe Baumhäuser! Ein Baumhaus, das können für Kinder die Bretter sein, die die Welt bedeuten. Denn was könnte schöner sein, als sich in abenteuerlicher Höhe den Wind von Schmallenberg um die Nase wehen zu lassen? 😉



Seit ich in den letzten zwei Jahren versuche, die Welt mehr aus den Augen meiner Kinder zu sehen (6 und 3,5 Jahre), erkenne ich, dass der Garten ein wunderbarer Aufenthaltsort sein kann, wie Sie es selbst in Ihren Artikeln so treffend beschreiben. Daher habe ich mich hingesetzt und mir und meinen Kids einen Lebenstraum erfüllt: ein kleines Baumhaus. Den Artikel, den ich über dieses Abenteuer verfasst habe, finden Sie hier: https://www.karaenke.com/baumhaus-bauen/

Nun dachte ich mir beim Stöbern auf Ihrer Seite, vielleicht wäre der Artikel auch für Ihre Leser interessant und Sie haben Lust, ihn als Link in Ihre Seite mit aufzunehmen? Mit Ihren thematischen Schwerpunkt würde sich das hervorragend ergänzen. Klar, nicht alle haben den Platz oder die Lust auf das Abenteuer Baumhaus, aber selbst wenn nur eine Mutter oder ein Vater dadurch zum Bauen animiert wird (und sei es am Ende auch nur eine Hütte, eine Bude oder eine Bank), am Ende stehen Kinder mit leuchten Augen vor ihrem eigenen kleinen Gartendomizil. Und sei es vielleicht auch nur das Kind in uns selbst! 😉

Die WOLL-Redaktion erwartet für Berichte und Meldungen auf unsere Seite einen Sauerlandbezug. Max Karänke hat ihn uns heute noch schnell geliefert. Max Karänke: „Schön, dass Ihnen der Artikel gefällt und ich habe wirklich hin und her überlegt, wie ich Ihnen jetzt einen Sauerlandbezug weißmachen soll, aber um ehrlich zu sein: Ich bin riesen Fan vom Sauerland und habe mit den Kids vor ein paar Jahren schöne Herbstferien in Winterberg, inklusive Schluchtenpfad, verbracht, aber da hört dann ehrlicherweise der Sauerlandbezug auch schon auf.“