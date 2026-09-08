„Ich glaube, Musik kann die Welt verändern“: Tanzfilm „Michael“ beim SauerlandHop im Cineplex Brilon

Er ist einer der einflussreichsten Künstler aller Zeiten – der „King of Pop“ Michael Jackson. „Michael“ ist das Portrait eines Ausnahmekünstlers, dessen Musik die Welt bewegt und jede Generation bis heute inspiriert hat. Gespielt wird der Star von seinem Neffen Jaafar Jackson. Bei dessen Spielfilmdebut führte der preisgekrönte Filmemacher Antoine Fuqua Regie.

Der Film zeichnet Michael Jacksons Weg nach – von der Entdeckung seines außergewöhnlichen Talents als Leadsänger der Jackson Five bis hin zu dem visionären Künstler, dessen kreativer Ehrgeiz ihn unermüdlich antrieb. Die Dynamic Dance Academy zeigt mit Samson Drini zu Jacksons legendärer Musik ihre neue mitreißende Choreografie und alle bekommen die Gelegenheit, mit Davina Sauer zusammen die Festival-Choreo SauerlandHop 2026 zu tanzen.

Tickets gibt es für 8 Euro, ermäßigt für Kinder und Jugendliche für 6 Euro, inklusive Danceact unter www.cineplex.de/brilon online.

Die Veranstaltung ist Teil von „Tanz[in der]fläche – SauerlandHop“, ein Projekt im Rahmen „Regionales Kulturprogramm“, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Die Städte Brilon, Olsberg und Winterberg möchten zusammen mit Davina Sauer Tanzschaffende zusammen und gemeinsam mehr Tanz ins Sauerland bringen. Vom 2. bis 4. Oktober geht es weiter mit dem Tanzfestival in Brilon, Anmeldungen sind möglich unter www.sauerlandhop.de.