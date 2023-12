Hygienepapier Satino PureSoft mit Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet

Das Hygienepapier Satino PureSoft von WEPA Professional wurde am vergangenen Montag mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet. Foto: WEPA

Die WEPA Hygienepapier-Innovation Satino PureSoft wurde am vergangenen Montag, 4. Dezember 2023, im Bundesumweltministerium in Berlin mit dem Bundespreis Ecodesign in der Kategorie „Produkt“ ausgezeichnet. Der Bundespreis Ecodesign ist die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design. Überreicht wurde der Preis von Bundesumweltministerin Steffi Lemke.

Mit Satino PureSoft wurde ein ungebleichtes, besonders weiches Hygienepapier aus recyceltem Karton ausgezeichnet. Unter dem Motto „Hygienepapier der Zukunft“ setzte es sich im Wettbewerb gegen rund 150 weitere Einreichungen durch. Im Auswahlverfahren beurteilte die Fachjury sowohl Innovationsgehalt, Gestaltungsqualität und Umwelteigenschaften der Einreichungen als auch Aspekte der Produktion, des Lebenszyklus und der gesellschaftlichen Auswirkungen.

„Satino PureSoft ist deshalb gut gestaltet, weil es seine Herkunft nicht verleugnet: Es ist hellbraun, weil es aus Recyclingkarton hergestellt wird. WEPA ist es gelungen, aus diesem Rohstoff ein weiches, mehrlagiges Hygienepapier herzustellen. Laut Umweltbundesamt die größte Innovation im Papiersegment seit mehr als einem Jahrzehnt“, würdigte Dr. Bettina Hoffmann, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesumweltministerium, das Produkt in ihrer Laudatio.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Mitte) überreichte den Bundespreis Ecodesign für das Produkt Satino PureSoft an Andreas Krengel, WEPA Vorstandsmitglied und CEO der Business Unit Professional (links), und Patrick Schumacher, Director Marketing & Business Development bei WEPA Professional. Foto: Sandra Kühnapfel © IDZ

„Wir freuen uns sehr über die besondere Auszeichnung, die Strahlkraft im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus hat. Sie bestätigt uns in unserer Strategie, auf nachhaltige Fasern zu setzen und Recycling-Hygienepapiere im Markt und der Gesellschaft noch stärker zu verankern. Sie belohnt unseren Mut, bei der Hygienepapierproduktion etwas Neues auszuprobieren, und ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen danken, die an der erfolgreichen Entwicklung von Satino PureSoft teilgehabt haben“, so Andreas Krengel, WEPA Vorstandsmitglied und CEO der Business Unit Professional. „Wir verstehen die Auszeichnung auch als Ansporn, bei WEPA weiterhin mit innovativen und nachhaltigen Produkten einen Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten.“

Der Bundespreis Ecodesign wird seit 2012 jährlich vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt gemeinsam mit dem Internationalen Design Zentrum Berlin ausgelobt. Der Preis zeichnet herausragende Arbeiten in den Kategorien Produkt, Service, Konzept und Nachwuchs aus, die aus Umwelt- und Designsicht überzeugen und einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

Über Satino PureSoft

Bei Satino PureSoft handelt es sich um eine Produktlinie von WEPA Professional, dem Geschäftsbereich des Familienunternehmens, der sich auf hochwertige und nachhaltige Hygienelösungen im gewerblichen und öffentlichen Bereich spezialisiert hat. Das Handtuch-, Küchen- und Toilettenpapier wird aus recycelter Kartonage hergestellt, schont Ressourcen und bietet einen gesellschaftlichen Mehrwert, da es für ein sicheres Hygienegefühl sorgt und einen wichtigen Beitrag zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft leistet.

Patrick Schumacher, Director Marketing & Business Development bei WEPA Professional, erklärt: „Zur Produktion von Satino PureSoft hat WEPA ein besonders innovatives Herstellungsverfahren zur Weiterverwertung recycelter Kartonagen zu Hygienepapieren entwickelt, das von Bleichprozessen absieht. Im Vergleich zu Hygienepapieren aus Frischfasern ist der ökologische Fußabdruck um circa 70 Prozent geringer.“

Ergänzend zu dem Hygienepapier bietet WEPA Professional ein bundesweites Rückholsystem mit lokalen Partnern an, bei dem gebrauchte Handtuchpapiere abgeholt, recycelt und wiederverwendet werden.

Die Entwicklung der Produktlinie Satino PureSoft ist ein zentraler Aspekt der WEPA Faserstrategie. Ziel der Strategie ist es, bis 2030 den Anteil von recycelten Fasern oder alternativen Frischfasern im eigenen Rohstoffportfolio auf 60 Prozent zu erhöhen und den ökologischen Fußabdruck des Portfolios um 25 Prozent zu reduzieren.