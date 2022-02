Hygienelösungen digital neu erleben

WEPA Professional präsentiert virtuellen Showroom

Er ist neu und einmalig in der Hygienebranche: der virtuelle Showroom von WEPA Professional. Er macht das Produktportfolio der beiden WEPA Marken Satino by WEPA und BlackSatino für gewerbliche Kunden im virtuellen Raum erlebbar und bietet zahlreiche Informationen sowie innovative Services per Mausklick – jederzeit und von überall aus. Insbesondere in Zeiten, in denen es gilt, Abstand zu halten, ist dies eine kreative Lösung, um Kunden und Partner informiert zu halten und mit ihnen im Austausch zu bleiben.

Die Produkte werden in einer räumlichen Umgebung inszeniert – wie in einer realen Badausstellung, jedoch digital und interaktiv. Der Showroom am Bildschirm ist quasi begehbar, hinter jedem Mausklick verbergen sich Produktinformationen oder informative Videos, und über einen Lageplan können einzelne Ausstellungsbereiche angesteuert werden: Branchenlösungen, ein Lern-Bereich oder Inszenierungen zu Themen wie „Berührungsloser Waschraum“ oder „Nachhaltigkeit“. Jedes Produkt kann per Klick auf einen Merkzettel übernommen werden, der die spätere Bestellung erleichtert.

Quelle: WEPA Der virtuelle Showroom von WEPA Professional macht das Produktportfolio der Marken Satino by WEPA und BlackSatino im virtuellen Raum erlebbar.

Besonders sinnvoll nicht nur für Partner vom Fach, sondern auch für jedermann: Im Lernbereich sind über Produktinformationen hinaus – z. B. zu Falzarten oder der Produktcodierung – auch aktuelle Videos wie ein kindgerechter Clip zur Grundschulhygiene und eine neue Videoreihe von Satino by WEPA zu sehen: Sie widmet sich punktgenau und verständlich aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um das Thema Handhygiene.

Nik Ruangroj, Head of Brand Marketing bei WEPA Professional: „Der virtuelle Showroom ist ein neues, wegweisendes Werkzeug für innovative, professionelle Hygiene. Er ermöglicht uns, unsere Marken, Produkte und Innovationen unabhängig von Ort oder Zeit zu präsentieren und Expertenwissen zu teilen.“ Martin Rohde, Geschäftsführer Sales WEPA Professional, ergänzt: „Selbst wenn persönliche Begegnungen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind – diese innovative Plattform erleichtert uns den individuellen Austausch mit Kunden, zum Beispiel anhand konkreter Fragestellungen und Aufgaben in der Praxis oder im Hinblick auf branchenspezifische Anforderungen an Hygiene.“

Der WEPA Professional Virtual Showroom kann über folgenden Link erreicht werden: https://www.satino-by-wepa.com/apps/virtualshowroom/. Er ist über jeden Webbrowser und via Smartphone, Tablet, Laptop und Desktop zugänglich. Der Showroom ist in fünf Sprachen – Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Niederländisch – verfügbar.