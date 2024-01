Hygiene in Kindergärten neu gedacht

Gemeinnützige Initiative HygieneCircle und Stiftung des Hygienepapierherstellers WEPA präsentieren Sauberzauber Box

Gemeinsam mit dem Ziel die Hygienestandards in öffentlichen Einrichtungen für Kinder zu verbessern, haben die WEPA Stiftung und die Initiative des ehemaligen Fußball-Nationalspielers und HSV-Präsidenten Marcell Jansen, HygieneCircle, die Sauberzauber Box im Arnsberger Kindergarten „Pusteblume“ vorgestellt.



Bildungseinrichtungen sind für Kinder und Jugendliche häufig der erste Kontaktpunkt mit öffentlichen Waschräumen. Hier sollte neben guten Hygienestandards idealerweise auch Hygienekompetenz gelehrt werden. Um das bereits den Jüngsten im Kindergarten näher zu bringen, sind die gemeinnützige Organisation HygieneCircle, die WEPA Stiftung und der sauerländische Hygienepapierhersteller WEPA Professional gestern im städtischen Kindergarten Arnsberg „Pusteblume“ zusammengekommen, um ihre gemeinsam entwickelte Sauberzauber Box erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen.



Die Sauberzauber Box ist eine praktische Anwendung mit Lehrmaterialien zur Unterrichtung von Handhygiene bei Kindern.



Enthalten sind in der von Wissenschaftlern entwickelten Sauberzauber Box recyceltes Handtuchpapier, das sogenannte „Baumschützer-Papier“, Sauber Zauber Seife, mit der ungewaschene Stellen kenntlich gemacht werden sowie zwei Experimente, die spielerisch die Wirkung von Seife zeigen. Nach Absolvierung der Handhygiene-Schulung erhält jedes Kind ein Sauberzauber-Diplom.



Hergestellt wurde das „Baumschützer-Papier“ in einem aufwendigen Produktionsverfahren von der WEPA-Tochter WEPA Professional, welche nachhaltige und professionelle Hygienelösungen für öffentliche und halb-öffentliche Waschräume entwickelt. Das dafür genutzte Satino PureSoft Hygienepapier besteht aus 100 Prozent recycelter Kartonage und besitzt einen um circa 70 Prozent geringeren ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu Handtuchpapier aus Frischfasern.



Mit den drei Partnern, bestehend aus dem HygieneCircle, der WEPA Stiftung und WEPA Professional, kommen fachkundige Experten mit langjähriger Erfahrung in ihren Bereichen zusammen. Der HygieneCircle, gegründet durch den Schirmherrn, Marcell Jansen, der neben seiner Tätigkeit als HSV-Präsident auch eine Sanitätshauskette leitet und Unternehmen und Einrichtungen im Gesundheitsbereich berät, wird durch Projektpartner und einen Förderkreis aus Politik und Wirtschaft sowie ein Kuratorium aus Medizinern, Virologen, Bildungs- und Wirtschaftsexperten begleitet. Ihr gemeinsames Ziel: neue, bessere und innovative Hygienestandards, um u.a. Waschräume in Kitas, Schulen und Seniorenheime nachhaltiger und hygienischer auszustatten.



Neben den Kindern und Erzieherinnen und Erziehern der Pusteblume, waren seitens des HygieneCircles Marcell Jansen, Ingmar Lohmann, Vorstandsvorsitzender der WEPA Stiftung, Patrick Schumacher, Geschäftsführer WEPA Professional sowie Michael John, Dezernatsleitung Jugend, Familie, Soziales, Integration und Gesundheit der Stadt Arnsberg bei der Vorstellung der Sauberzauber Box vor Ort anwesend.



Marcell Jansen, Schirmherr und Initiator von HygieneCircle: „Mit den Arnsberger Kindergärten kommen weitere öffentliche Einrichtungen dazu, in denen wir Kindern moderne Hygienelösungen näherbringen. Wir freuen uns diese Aufgabe gemeinsam mit einem starken, lokalen Partner wie WEPA umzusetzen. Unser Ziel: In den nächsten Monaten möchten wir mindestens 500 Boxen an Kindergärten verteilen und auf diesem Weg ungefähr 15.000 Kinder erreichen.“



Ingmar Lohmann, Vorstandsvorsitzender der WEPA Stiftung: „Die ersten Gespräche mit dem HygieneCircle fanden gerade mal vor einem Jahr statt. Zusammen haben wir es in einer recht kurzen Zeit geschafft, ein modernes und kindgerechtes Lernprodukt zu entwickeln, um den Jüngsten unserer Gesellschaft Hygieneschulungen bieten zu können. Hier fand nicht nur eine reine Kombination von Interessen statt, sondern vielmehr wurde eine gemeinsame Vision geteilt und mit der Sauberzauber Box umgesetzt.“



Patrick Schumacher, Geschäftsführer Business Development und Marketing WEPA Professional: „Das Projekt trifft in das Herz unserer Nachhaltigkeitsambitionen bei WEPA Professional. Wir möchten die Hygienestandards in öffentlichen Waschräumen auf nachhaltige Art und Weise verbessern. Dazu zählt nicht nur die Produktion und der Verkauf von Hygienepapier und dem Angebot von Kreislauflösungen, sondern auch die Aufklärung im Bereich der Handhygiene. Damit bereits Kindergartenkinder erreichen zu können freut uns sehr, denn von dem Lerneffekt kann ein Leben lang profitiert werden.“



Über die WEPA Stiftung:

Die WEPA Stiftung ist eine gemeinnützige und unternehmensverbundene Stiftung, die im Einklang mit den Zielen und Werten der WEPA Gruppe gemeinnützige Initiativen in den Themenfeldern Hygiene, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, lebenslanges Lernen und Familienunternehmertum fördert. Ziel der Stiftung ist es, langfristig einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Sitz der WEPA Stiftung ist das nordrhein-westfälische Arnsberg.



Über die WEPA Gruppe:

Die WEPA Gruppe ist ein zukunftsorientiertes europäisches Familienunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb nachhaltiger Hygienepapiere spezialisiert ist. WEPA bietet nachhaltige und innovative Hygienelösungen, die ein sicheres Hygienegefühl leisten und täglich zum Wohlbefinden von Millionen von Menschen beitragen. Mit 4 000 Mitarbeitenden produziert die WEPA Gruppe an 13 Standorten in Europa Hygieneprodukte wie Toilettenpapier, Handtuchpapier, Taschentücher und Servietten. WEPA gehört zu den drei größten europäischen Herstellern und ist Marktführer in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern. Der Jahresumsatz liegt bei rund 1,6 Mrd. Euro. Im Consumer Geschäftsbereich ist WEPA der Spezialist für die Handelsmarken der europäischen Einzelhändler. Der Geschäftsbereich Professional mit den Marken BlackSatino und Satino by WEPA steht für nachhaltige und professionelle Hygienelösungen, die zum Beispiel in öffentlichen Waschräumen, der Industrie, in Büros oder im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen. Hauptsitz der WEPA Gruppe ist das nordrhein-westfälische Arnsberg.



Über HygieneCircle:

Die HygieneCircle gGmbH ist eine von Marcell Jansen im Jahr 2020 gegründete gemeinnützige Initiative mit dem Ziel ein ganzheitliches Umdenken im Bereich Hygiene, insbesondere in Kinder- und Jugendeinrichtungen zu ermöglichen. Begleitet durch Projektpartner und einen Förderkreis aus Politik und Wirtschaft sowie einen Expertenbeirat aus Medizinern, Virologen, Bildungs- und Wirtschaftsexperten setzt sich der HygieneCircle für neue, bessere und innovative Hygienestandards ein und stattet Kitas, Schulen und Seniorenheime mit digitalen und hochmodernen Hygienelösungen aus. Seit der Gründung wurden bereits 115 Einrichtungen ausgestattet. Bis Ende 2023 sollen es deutlich mehr werden. Der Sitz der Initiative ist in Hamburg.