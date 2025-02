Hügelige Landschaften wie im Sauerland – doch Indonesien hat noch viel mehr zu bieten

Hügelige Landschaften, die an das Sauerland erinnern, prägen die tropische Inselrepublik Indonesien. Das Land im Fernen Osten ist für atemberaubende Natur, tropische Eilande und traumhafte Strände bekannt.

Exotischer Inselstaat mit atemberaubender Natur und Traumstränden

Etwa 17.000 Inseln, davon 6.000 bewohnt, bilden den Inselstaat Indonesien. Mit dem 13.000 Kilometer entfernten Sauerland hat das exotische Land auf den ersten Blick nur wenig gemeinsam. Allerdings ist die zu Indonesien gehörende Insel Bali seit Langem ein bevorzugtes Reiseziel, das auch Weltenbummler aus dem Sauerland anzieht. Um dieses spannende Reiseziel zu erkunden, bietet sich eine Rundreise durch Indonesien an. Beeindruckende Tempelanlagen, wie die historischen Gebetsstätten Borobudur und Prambanan auf Java, hinterlassen einen tiefen Eindruck von der einzigartigen Kultur des Landes. Beim Reisen durch die fernöstliche Republik entdeckt man vielfältige Naturlandschaften wie den immergrünen Dschungel, hohe Berge und Vulkane. Auf den Inseln Bali, Lombok und den idyllischen Gili-Eiladen locken traumhafte Strände. Unberührte Natur und artenreiche Flora und Fauna sind Grund genug, um die einzigartige indonesische Inselwelt zu erforschen. Bei einer individuellen Rundreise können Reiseroute und Reisetempo dem persönlichen Bedarf angepasst werden. Ein besonderes Highlight ist der Aufstieg auf den Mount Gunung Agung. Der mit 3.142 Metern höchste Berg Balis, ein Schichtvulkan, gilt im Hinduismus als Wohnsitz der Götter und wird deshalb als heilig betrachtet. Von den über 150 Vulkanen in Indonesien sind 127 bis heute aktiv.

Nationalparks bei aufregenden Dschungelwanderungen erkunden

Beim Trekking durch Urwälder begegnet man in Indonesien auch Wildtieren. Im Komodo-Nationalpark können sogar riesige Urzeitechsen wie die Komodowarane in freier Wildbahn beobachtet werden. Etwas ruhiger geht es beim Wandern zu. Auf Java führen malerische Wanderwege in nahezu unberührte Gegenden, durch Kaffee- und Kakaoplantagen. Indonesien gilt als wahres Paradies für Abenteurer und Entdecker. Für Entspannung nach einer aufregenden Dschungelwanderung sorgen die malerischen Strände von Senggigi und Kuta, deren Sand wie heller Puderzucker in der Sonne glitzert. Mit einer Küstenlinie, die über 54.000 umfasst, verfügt das fernöstliche Land über eine riesige Anzahl traumhafter Strände. Ähnlich wie im Sauerland gibt es auch in Indonesien viele Ausflugsziele und Routen, die nur Einheimischen bekannt sind. Abseits bekannter Pfade unterwegs, entdeckt man die verborgene Schönheit eines Reiseziels.

Tempelanlagen und Nachtmärkte

Auf Bali soll es etwa 20.000 Tempelanlagen geben. So besitzt auch das kleinste Dorf mindestens drei Tempel. Eine der größten buddhistischen Tempel Südostasiens befindet sich in Zentraljava. Die Borobudur-Tempelanlage beherbergt eine riesige Pyramide, in der sich mehr als 500 Buddha-Statuen sowie 2.672 Reliefs befinden. Das Wetter wird auf den indonesischen Inseln durch die Trockenzeit und die darauf folgende Regenperiode geprägt. Für eine Rundreise durch die exotische Inselrepublik bieten sich daher die trockenen Sommermonate von Mai bis Oktober an. Das authentische Indonesien, dessen Traditionen und Bräuche erlebt man beim Bummel über die zahlreichen Street-Food-Märkte. Das vielfältige Marktangebot umfasst lokal angebautes Gemüse und Obst, Reis sowie Fisch und Fleisch. In winzigen Straßenküchen werden leckere Mahlzeiten zubereitet. Beliebte Delikatessen wie Nasi Goreng, Saté-Spieße und Suppen sind wesentliche Bestandteile der traditionellen indonesischen Küche. Spezialitäten wie Bakso-Fleischbällchen und der pikante Snack Martabak werden in den Garküchen auf den Nachtmärkten auch spätabends frisch zubereitet.