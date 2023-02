HSK-Sportlerwahl für das Jahr 2022

Die Vorbereitungen zur 24. HSK-Sportgala laufen auf Hochtouren. Am 22.04. wird es soweit sein, dann werden in der Konzerthalle in Olsberg wieder die besten Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften und Kadersportler/innen aus dem Hochsauerlandkreis geehrt.

Erste Entscheidungen sind bereits gefallen. Die Jury der Sportgala hat aus den vielen Vorschlägen bis zu 6 Nominierte pro Kategorie festgesetzt, welche nun Anfang März in das öffentliche Online-Voting gehen. Hierbei kann jedermann abstimmen, die Sportvereine im HSK haben zusätzlich je nach Vereinsgröße ein entsprechendes Stimmgewicht. Ein Überblick aller Nominierten inkl. der sportlichen Erfolge ist der u.g. Homepage zu entnehmen.

Detlef Lins, Vorsitzender des KSB, freut sich in diesem Jahr besonders auf die Gala. „Beim Blick auf die Nominierten zeigt sich die Vielfalt sportlicher Höchstleistungen im HSK. Wir freuen uns sehr auf das spannende Voting und die tollen Ehrungen im Rahmen der Gala.“

Wie immer ist neben den Ehrungen auch ein hochkarätiges Showprogramm und eine attraktive Tombola geplant. Der Kartenvorverkauf ist ebenfalls ab sofort möglich. „Wir haben uns dazu entschieden, die Preise für den Eintritt in Höhe von 15,-€ nicht zu erhöhen. Auch das vergünstigte Gruppenticket ist wieder erhältlich, ebenfalls zum letztjährigen Preis von 11,-€“, so Michael Kaiser vom KreisSportBund.

Auf der Homepage www.sportgala-hsk.de sind alle Informationen hinterlegt.

Alle weiteren Informationen in der Geschäftsstelle des KSB, Ansprechpartner ist Michael Kaiser, 02904 9763252.

Überblick der Nominierten:

Sportlerinnen des Jahres 2022:

Frederike Kempe, Fußball Marie Naehring, Nordische Kombination Judith Frederike Rottmann, Radsport Michaela Krane, Minigolf Lara Rosenstengel, Rudern Sabina Stroh, Rhönradurnen

Sportler des Jahres 2022:

Vincenco Onofrietti, Fußball Dr. Eberhard Linke, Leichtathletik Lukas Nellenschulte, Skispringen Vitus Vonnahme, Biathlon Jürgen Bukoitz, Motorsport Fabian Henke, Boxen

Mannschaft des Jahres 2022:

SC Schmallenberg/Fredeburg FC Remblinghausen, 1. Damen, Fußball Kodokan Olsberg Katapaar Plattfaut/DenRidder, Judo SSG Schmallenberg, Sportschießen MSK Neheim Hüsten, 1. Herren, Minigolf SV Thülen 1. Damen, Fußball

Kadersportler/innen 2022 (Gerd-Winkler-Ehrenpreis):