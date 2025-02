HSK Sportler und Sportlerin des Jahres wählen – Online-Voting

Foto: Die beiden Preisträger des Parasport-Preises 2024, Armin Witczak und Andreas Dorda

Am kommenden Samstag dem 15.02. startet das Online-Voting für die besten Sportlerinnen und Sportler aus der Region. Jetzt gilt es wieder 14 Tage lang in den Kategorien: Beste Sportlerin. Bester Sportler. Beste Mannschaft. Bester Kader-/Profisportler des Jahres 2024. Aus den vielen Vorschlägen hat die Jury der Sportgala die jeweiligen Nominierten pro Kategorie festgelegt. Eine Übersicht der Nominierten und ihrer sportlichen Leistungen sind auf der Homepage des KSB und im Online-Voting selbst zu finden. „Unter den Nominierten finden sich auch diesmal absolute Top-Athletinnen und Athleten. Neben Deutschen Meistern, Weltcup-Gewinnern finden sich auch Europa- und Weltmeister unter den Kandidatinnen und Kandidaten. Weiterhin haben wir viele großartige Mannschaftserfolge unter den Nominierten. Wir sind gespannt über den Wahlausgang und freuen uns sehr auf die Veranstaltung“, so Michael Kaiser vom KreisSportBund.

Auf der Seite www.sportgala-hsk.de finden sich weitere Informationen sowie der Link zum Online-Voting. Sportvereine haben ein mehrfaches Stimmgewicht abhängig von der Vereinsgröße, sie sind besonderes dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

„Jeder kann abstimmen, Vereine haben ein zusätzliches Stimmgewicht.“

Die Sportgala findet am 05.04.2025 in der Konzerthalle in Olsberg statt, der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Über die Internetseite können Eintrittskarten reserviert werden. „Wir haben uns dazu entschieden, die Preise für den Eintritt in Höhe von 15,-€ nicht zu erhöhen. Auch das vergünstigte Gruppenticket ist wieder erhältlich, ebenfalls zum letztjährigen Preis von 11,-€“, so Kaiser weiter. Für Gruppen ab zehn Personen gilt ebenfalls der reduzierte Preis von 11,-€. Ein gemeinsamer Mannschaftsabend oder ein Dankeschön des Vereins an ehrenamtlich Tätige bieten sich also sehr gut an.

„Attraktives Showprogramm und Tombola“.

Wie gewohnt bietet auch die 26. HSK-Sportgala ein attraktives Rahmenprogramm mit Showacts sowohl aus der Region wie auch professionellen Künstlern sowie eine Tombola mit Preisen im Wert von etwa 10.000,-€. So blickt auch der Vorsitzende des KSB, Detlef Lins, mit Vorfreude auf die kommende Gala: „Jedermann ist auf der Veranstaltung herzlich willkommen. Insbesondere die Sportlerinnen und Sportler sowie die ehrenamtlich engagierten Menschen aus den Sportvereinen im HSK stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Sie haben für ihre Leistungen eine entsprechend ausverkaufte Halle verdient und es wäre klasse, wenn uns dies auch in diesem Jahr wieder gelingen würde.“ Nun heißt es also: abstimmen und Karten reservieren!

Informationen auf der Homepage www.sportgala-hsk.de oder in der Geschäftsstelle des KSB, unter 02904 9763252, Ansprechpartner ist Michael Kaiser.

Nominierte Sportler/innen und Mannschaften

Sportlerinnen des Jahres 2024:

Name Sportart Verein Michaela Pieper Sportschießen SSG Grevenstein Sarah Schäperklaus Leichtathletik Langstrecke Marathon Club Menden Marie Naehring Nord. Kombination Skiclub Winterberg Laura Koch Rennrodeln BSC Winterberg Lya Bourgund Leichtathletik Langstrecke LAC Veltins Viktoria Pliquett Reiten EWU Westfalen Annika Sophia Hensel Minigolf MSK Neheim-Hüsten Franziska Kraft Rhönrad Skiclub Brilon

Tatjana Beinhauer Tanzen TC Ludwigsburg

Sportler des Jahres 2024:

Name Sportart Verein Marvin Neufeld Minigolf MSK Neheim-Hüsten Henry Kohle Bogenschießen BSC Schmallenberg Niels Sommer Skeleton BRC Hallenberg Sven Sommerhoff

Leichtathletik Ultralauf TV Arnsberg Jörg Bornemann Tennis STK Arnsberg Linus Dölle Bogenschießen Nighthunters Referinghausen Julian Hins Leichtathletik SC Hagen-Wildewiese Eberhard Linke Leichtathletik LG Kindelsberg-Kreuztal Clemens Schulte-Feldmann Segeln Yachtclub Sorpesee

Mannschaft des Jahres 2024:

Mannschaft Sportart SV Thülen Damen Fußball Kodokan Olsberg Katapaar Plattfaut / den Ridder Judo (Kata) BSC Winterberg Bobteam Zern / Ortmann Bob TuS Sundern Damen Masters Schwimmen Ski-Club Brilon Damen Rhönrad TuS Sundern U19 Herren Fußball TV Arnsberg Damen Handball Fatih Türkgücü Meschede Herren Fußball SuS Stemel Herren Ü50 Tennis

Kadersportler/innen 2024 (Kader-/Profisport)):