HSK-Sportgala – ein Abend voller Spitzenleistungen und Highlights!

Auf unserem Foto (von links nach rechts): Matthias Klauke von der SG TuS Oeventrop/JSG Ruhrtal/Warstein, Leichtathletin Lya Bourgund, Kai Trompeter, ebenfalls TuS Oeventrop/JSG Ruhrtal/Warstein, Tennisspielerin Barbara Nowack vom TC Marsberg (U 65), Niels Klüter, Veltins , Rhönradturnerin Franzi Reiter, Ruderin Alexandra Föster, KSB-Vorsitzender Detlef Lins, Felix Meyer von der Volksbank Sauerland und Michael Kaiser, Geschäftsführer des KSB.

Die letzten Vorbereitungen zur HSK-Sportgala laufen derzeit auf Hochtouren. Bereits am 25.04. wird es soweit sein. Dann wird die Konzerthalle in Olsberg wiederum zum Schauplatz sportlicher Höchstleistungen der besten Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften und Kadersportlerinnen und Sportler aus der Region. Der Kreissportbund HSK als Veranstalter sieht der Gala auch in diesem Jahr mit viel Vorfreude entgegen.

Beim Blick auf alle Nominierten zeigt sich die enorme Vielfalt und sportliche Qualität im HSK. „Wir freuen uns sehr über die große Bandbreite aller Nominierungen und die tollen Ehrungen im Rahmen der 27. Sportgala“, so Michael Kaiser, hauptamtlicher Geschäftsführer des KSB. „Die Vielfalt sportlicher Höchstleistungen im HSK ist enorm.“ (Michael Kaiser, hauptamtlicher Geschäftsführer des KSB). Nach dem öffentlichen Voting (50%) und der Entscheidung der Jury (50%) stehen die jeweiligen Platzierungen mittlerweile fest. Verraten wird aber selbstverständlich erst am Abend der Gala, wer diesmal ganz vorne dabei ist.

Details zur Veranstaltung

„Insbesondere freuen wir uns, dass fast alle Nominierten am Abend der Gala vor Ort sein werden“, so Michael Kaiser weiter. Neben den sportlichen Erfolgen ergänzen besondere Auszeichnungen wie der Parasport- Preis und der Sportsozialpreis die Ehrungen, um die Vielfalt und den sozialen Aspekt des Sports zu unterstreichen. „Die Sportgala ist ein Abend vom Sport für den Sport, jeder ist herzlich willkommen.“ (Detlef Lins, Vorsitzender des KSB).

Die Besucher der Sportgala dürfen sich auch in diesem Jahr auf einige hochkarätige Showacts freuen. Neben professionellen Künstlern treten auch Gruppen aus der Region auf. So wird neben einem lokalen Showact des TSV Bigge Olsberg auch eines der besten deutschen Teams im Parkoursport und ein Taekwondo Team aus der Region, das mit einer 9 jährigen mehrfachen deutsche Meisterin und Vizeweltmeisterin ein Ausnahmetalent in ihren Reihen hat.

Und auch die bekannte Tombola hält widerum außergewöhnliche Preise bereit. Ein exklusiver Stressless-Sessel im Wert von etwa 3.500,00€, ein hochwertiges Mountainbike, ein Home-Crosstrainer, Reisen nach Berlin und Düsseldorf, Jahreskarten für das FortFun Abenteuerland, VIP-Karten für die VELTINS Arena Schalke, Ballonrundfahrten über das Sauerland sowie viele weitere attraktive Gewinne. Alle Preise werden von den Partnern der HSK-Sportgala gestiftet.

Der Eintrittspreis in Höhe von 15,-€ ist gegenüber den Vorjahren nicht erhöht worden. Auch das vergünstigte Gruppenticket ist wieder für den Preis von 11,-€ erhältlich. Detlef Lins, Vorsitzender des KSB: „Aktuell sind noch einige wenige Tickets zu haben. Einen Dresscode gibt es nicht, alle sportlich interessierten Personen sind herzlich eingeladen, den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Die Sportgala ist ein Abend vom Sport für den Sport, jeder ist herzlich willkommen.“

Nach Programmende lädt der KSB zur After-Show-Party mit DJ Jörg und frischem VELTINS ein, sozusagen vom Festsaal in die Party-Location direkt nebenan.

Vizepräsident des FC Bayern München zu Gast bei der Sportgala

Ein weiteres Highlight des Abends dürfte die Zusage des Vizepräsidenten des FC Bayern München, Walter Mennekes, sein. Er wird neben einem Grußwort sicherlich auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern.

Für das leibliche Wohl am Abend sorg die Fleischerei Neumann aus Olsberg und hält verschiedene Snacks und kleine Gerichte bereit, Hauptsponsor VELTINS sorgt für eine Auswahl frischer Getränke.

Auf der Homepage www.sportgala-hsk.de sind alle Informationen hinterlegt. Alles Weitere in der Geschäftsstelle des KSB, Ansprechpartner ist Michael Kaiser, 02904-9763252.