HSK-Sportgala 2025: Spitzenleistungen und Highlights

26. HSK-Sportgala – ein Abend voller Spitzenleistungen und Highlights! – Auf unserem Foto von links nach rechts: H.Hensel, KSB-Vorsitzender Detlef Lins, Niels Klüter (VELTINS), Derya Eroglu (MMB), Jamie den Ridder (nominierter Kata-Judo-Sportler), Annika Sophia Hensel (erfolgreiche Minigolferin aus Neheim-Hüsten), Dr. Florian Müller (Volksbank Sauerland) und Michael Kaiser (Geschäftsführer KSB – Kreis-Sport-Bund HSK).

Die letzten Vorbereitungen zur HSK-Sportgala laufen derzeit auf Hochtouren. Bereits am 05.April wird es soweit sein, dann wird die Konzerthalle in Olsberg wiederum zum Schauplatz sportlicher Höchstleistungen der besten Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften und Kadersportler/innen aus der Region. Der Kreissportbund HSK als Veranstalter sieht der Gala auch in diesem Jahr mit viel Vorfreude entgegen. Beim Blick auf alle Nominierten zeigt sich die enorme Vielfalt und sportliche Qualität im HSK. „Wir freuen uns sehr über die große Bandbreite aller Nominierungen und die tollen Ehrungen im Rahmen der 26. Sportgala“, so Michael Kaiser, hauptamtlicher Mitarbeiter des KSB. „Die Vielfalt sportlicher Höchstleistungen im HSK ist enorm.“ (Michael Kaiser, hauptamtlicher Mitarbeiter des KSB)

Vielfalt sportlicher Höchstleistungen

Nach dem öffentichen Voting (50%) und der Entscheidung der Jury (50%) stehen die jeweiligen Platzierungen mittlerweile fest. Verraten wird aber selbstverständlich erst am Abend der Gala, wer diesmal ganz vorne dabei ist. Im Zuge eines Pressegespräches wurden nun weitere Details zur Veranstaltung bekanntgegeben. „Insbesondere freuen wir uns, dass fast alle Nominierten am Abend der Gala vor Ort sein werden“, so Michael Kaiser weiter.

Neben den sportlichen Erfolgen ergänzen besondere Auszeichnungen wie der Parasport-Preis und der Sportsozialpreis die Ehrungen, um die Vielfalt und den sozialen Aspekt des Sports zu unterstreichen.

„Die Sportgala ist ein Abend vom Sport für den Sport, jeder ist herzlich willkommen.“ (Detlef Lins, Vorsitzender des KSB)

Abend für den Sport

Die Besucher der Sportgala dürfen sich auch in diesem Jahr auf einige hochkarätige Showacts freuen. Neben professionellen Künstlern treten auch Gruppen aus der Region auf. So wird neben einem Basketball-Showact auch eines der besten deutschen Teams im Rhönrad-Turnen und ein Europameister-Team im Kata-Judo zu sehen sein.

Und auch die bekannte Tombola hält widerum außergewöhnliche Preise bereit. Ein exklusiver Stressless-Sessel im Wert von etwa 3.500,00€, ein hochwertiges Mointainbike, ein Home-Crosstrainer, Reisen nach Berlin und Düsseldorf, Jahreskarten für das FortFun Abenteuerland, VIP-Karten für die VELTINS Arena Schalke, Ballonrundfahrten über das Sauerland sowie viele weitere attraktive Gewinne. Alle Preise werden von den Partnern der HSK-Sportgala gestiftet.

Der Eintrittspreis in Höhe von 15,-€ ist gegenüber den Vorjahren nicht erhöht worden. Auch das vergünstigte Gruppenticket ist wieder für den Preis von 11,-€ erhältlich. Detlef Lins, Vorsitzender des KSB: „Aktuell sind noch einige wenige Tickets zu haben. Einen Dresscode gibt es nicht, alle sportlich interessierten Personen sind herzlich eingeladen, den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Die Sportgala ist ein Abend vom Sport für den Sport, jeder ist herzlich willkommen.“ Nach Programmende lädt der KSB zur After-Show-Party mit DJ Jörg und frischem VELTINS ein, sozusagen vom Festsaal in die Party-Location direkt nebenan.

Fußball-Weltmeister ist Überraschungsgast der Sportgala

Eine Überraschung gibt es für alle Gäste: Als Ehrengast des Abends kann sich das Publikum auf einen Fußball-Weltmeister sowie mehrfachen Deutschen Fußballmeister freuen. Der heutige Repräsentant eines Fußball Bundesligisten wird erstmalig Gast der HSK-Sportgala sein.

Für das leibliche Wohl am Abend sorg die Fleischerei Neumann aus Olsberg und hält verschiedene Snacks und kleine Gerichte bereit, Hauptsponsor VELTINS sorgt für eine Auswahl frischer Getränke.

Auf der Homepage www.sportgala-hsk.de sind alle Informationen hinterlegt.

Alles Weitere in der Geschäftsstelle des KSB, Ansprechpartner ist Michael Kaiser, 02904 9763252.

Im aktuellen WOLL-Magazin werden einige der nominierten Sportlerinnen und Sportler vorgestellt: die Rhönrad-Sportlerinnen und -Sportler aus Brilon, darunter Franziska Kraft, eine der Besten in Deutschland; Bogensportler Henry Kohle aus Fleckenberg und die Tänzerin Tanja Beinauer aus Bestwig.