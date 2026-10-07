HSK Sport Sonntage am Standort Arnsberg bieten kostenloses Sportangebot für Kinder

Von Oktober bis Dezember 2026 beteiligen sich der TV Arnsberg, der TuS Hüsten und der TV Herdringen und bieten insgesamt zwölf kostenlose Sportsonntage für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren an. Das Angebot richtet sich an Kinder, die gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten verschiedene Bewegungslandschaften entdecken, sich austoben und spielerisch sportlich aktiv werden möchten. Eine Anmeldung zur jeweiligen Teilnahme ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist zudem kostenlos. Die Termine finden an den jeweiligen Sonntagen in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt.

Verschiedene Bewegungslandschaften

Während des gesamten Sportangebotes muss ein Erziehungsberechtigter der teilnehmenden Kinder (Eltern oder Großeltern) anwesend sein. Auch Geschwisterkinder sind natürlich herzlich willkommen. In den Sporthallen erwarten die Kinder abwechslungsreiche Bewegungsangebote, bei denen Klettern, Balancieren, Springen, Laufen und gemeinsames Spielen im Vordergrund stehen. Ziel der „HSK Sport Sonntage“ am Standort Arnsberg ist es, Kindern Freude an Bewegung zu vermitteln und ihnen unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft einen unkomplizierten Zugang zum Sport zu ermöglichen. Folgende Termine der beteiligten Sportvereine sind geplant:

TV Arnsberg

Jeweils sonntags am 25. Oktober, 15. November, 29. November und 13. Dezember 2026 in der Sporthalle Sauerstraße 3–5, 59821 Arnsberg.

TuS Hüsten

Jeweils sonntags am 18. Oktober, 25. Oktober, 8. November und 29. November 2026 in der Turnhalle Mühlenberg 11, 59759 Arnsberg.

TV Herdringen

Jeweils sonntags am 11. Oktober, 25. Oktober, 8. November und 6. Dezember 2026 in der Turnhalle Holzen, Zugang vom Lüer/Ecke Böggenkamp.

Sportkleidung und Hallenschuhe

Für die Teilnahme sollten die Kinder Sportkleidung, Hallenschuhe und etwas zu trinken mitbringen. Die „HSK Sport Sonntage“ am Standort Arnsberg finden in Kooperation mit der Fachstelle Zukunft Alter – Arnsberger Präventionskette und dem Sportbüro der Stadt Arnsberg sowie dem Stadtsportverband Arnsberg statt. Finanziell unterstützt wird das Bewegungsangebot über den Förderaufruf: „kinderstark- NRW schafft Chancen“. Die Organisatoren aus den beteiligten Sportvereinen freuen sich auf zahlreiche kleine Sportlerinnen und Sportler!

Für Rückfragen steht Katja Osenberg vom KreisSportBund HSK zur Verfügung: k.osenberg@hochsauerlandsport.de, Telefon: 02904 9763253.