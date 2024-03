HSK Jubiläums-Sportgala mit Spitzenleistungen

HSK Sportgala am 20. April 2024 in der Konzerthalle Olsberg. Von links nach rechts Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer, KSB-Vorsitzender Detlef Lins, stellv. Landrätin Hiltrud Schmidt, Frank Höhle (Konzerthalle Olsberg) und Michael Kaiser, Geschäftsführer des KSB HSK.

Die letzten Vorbereitungen zur Jubiläumsveranstaltung der HSK-Sportgala laufen derzeit auf Hochtouren. Am Samstag, 20. April wird es soweit sein. Dann wird die Konzerthalle in Olsberg wieder zum Schauplatz der Präsentation sportlicher Höchstleistungen der besten Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften und Kadersportler- und Sportlerinnen aus der Region. Der Kreissportbund HSK als Veranstalter sieht der Gala insbesondere in diesem Jahr mit viel Vorfreude entgegen. Detlef Lins, Vorsitzender des KSB: „Beim Blick auf alle Nominierten und nun auf die Top 5 Platzierten zeigt sich die enorme Vielfalt und sportliche Qualität im HSK. Wir freuen uns sehr über die große Bandbreite aller Nominierungen und die tollen Ehrungen im Rahmen der 25. Sportgala. Auch erwarten wir den einen oder anderen Weggefährten aus 25 Jahren Sportgala. Dies werden kleine Überraschungen sein für die Besucherinnen und Besucher.“

„Die Vielfalt sportlicher Höchstleistungen im HSK ist enorm.“

Erste Vorentscheidungen sind bereits gefallen. Nach dem Voting der allgemeinen Öffentlichkeit, der Vereine und der Jury wurden nun die jeweils Top 5 aus den einzelnen Kategorien vorgestellt (s. Infobox). Die Reihenfolge der Platzierungen mit den Gewinnern werden selbstverständlich erst am Abend der Gala bekannt gegeben. Zusätzlich werden besondere Auszeichnungen, wie der Parasportpreis und der Sportsozialpreis verliehen, um die Vielfalt und den sozialen Aspekt des Sports zu unterstreichen.

„Noch niemals so viele Titelgewinne bei WM, EM und Deutschen Meisterschaften unter den Nominierten Sportlerinnen und Sportlern.“

Michael Kaiser aus dem Orgateam des KSB ergänzt noch: „In diesem Jahr ist die Dichte herausragender sportlicher Leistungen extrem groß. So viele Titelgewinne bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Deutschen Meisterschaften gab es bislang unter den Nominierten noch nie, ergänzt um etliche weitere sportliche Toperfolge. Vor diesem Hintergrund werden wir diesmal in die undankbare Situation geraten, dass man selbst mit einem WM Titel nicht auf den Top 3 Plätzen landet. Alle nominierten Sportlerinnen und Sportler, auch die außerhalb der Top 5 Platzierungen, hätten eine Ehrung verdient.“

Die Besucher der Sportgala dürfen sich auch in diesem Jahr auf einige hochkarätige Showacts freuen. Es werden Künstler aus Berlin und München, aber auch Gruppen aus der Region erwartet. So werden zum Beispiel zwei der besten deutschen Slackliner eine Performance darbieten.

Jubiläumstombola mit Preisen im Wert von über 10.000 Euro

Die Jubiläums-Tombola hält außergewöhnliche Preise berei. Neben einem exklusiven Stressless-Sessel als Hauptpreis im Wert von etwa 4.000 Euro, gestiftet von MMB Bestwig, gibt es weitere attraktive Preise zu gewinnen, darunter unter anderem ein hochwertiges Trekking-Bike, einen Home-Crosstrainer, Reisen nach Berlin und Düsseldorf, eine Winterreise nach Österreich, Jahreskarten für das FortFun Abenteuerland, VIP-Karten für die VELTINS Arena Schalke, Bekleidung von FALKE sowie Ballonrundfahrten über das Sauerland. Alle Preise werden dankenswerterweise von den Partnern der Sportgala gestiftet.

Lastminute Kartenreservierung aktuell noch möglich – Jubiläumsangebot noch 1x verfügbar!

Die Eintrittspreise in Höhe von 15 Euro sind gegenüber den Vorjahren nicht erhöht worden. Auch das vergünstigte Gruppenticket ist wieder erhältlich, ebenfalls zum bekannten Preis von 11 Euro. Das diesjährige exklusive Jubiläumsangebot, das den Eintritt für 25 Personen zum Preis von 20 ermöglicht, ist nur noch einmal zu haben. Eine schöne Gelegenheit für Vereine, Freunde oder Familien, gemeinsam an diesem besonderen Event teilzunehmen. Für das leibliche Wohl am Abend ist gesorgt. Fleischerei Neumann hält verschiedene Snacks und kleine Gerichte bereit, Hauptpartner VELTINS sorgt für eine Auswahl frischer Getränke. Einen Dresscode gibt es nicht. Alle sportlich interessierten Personen sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Jubiläumsabend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Der Geist des Sports und seine immense Strahlkraft werden gefeiert.

„Selbstverständlich stehen die Sportlerinnen und Sportler im Mittelpunkt der Veranstaltung. Wir feiern nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch den Geist des Sports und die Gemeinschaft, die er schafft. Somit sind wir stolz darauf, die Talente, den leidenschaftlichen Einsatz und die Erfolge unserer Athletinnen und Athleten zu würdigen und ihnen die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdienen,“ so der Vorsitzender Detlef Lins.

Auf der Homepage www.sportgala-hsk.de sind alle Informationen hinterlegt.

Alles Weitere in der Geschäftsstelle des KSB, Ansprechpartner ist Michael Kaiser, 02904 9763252.

Die für die Wahl nominierten Top 5 Sportlerinnen/Sportler

(in alphabetischer Reihenfolge):

Sportlerin des Jahres 2023

Melina Hänsch, Rennrodeln, BRC Hallenberg e.V.

Frederike Kempe, Fußball, RB Leipzig

Laura Koch, Rennrodeln, BSC Winterberg e.V.

Klara Oenings, Rudern, RC Sorpesee e.V.

Hannah Schneider, Motorrad-Trial, MSC Freier Grund e.V.

Sportler des Jahres 2023

Leonard Arnold, Triathlon, RC Sorpesee e.V.

Maik Figgen, Fußball, TuS Voßwinkel e.V.

Robin Hohgrebe, 3d Bogenschießen, Nighthunters Refringhausen e.V.

Niels Sommer, Skeleton, BRC Hallenberg e.V.

Clemens Schulte-Feldmann, Segeln, Yachtclub Sorpesee e.V.

Gerd-Winkler-Ehrenpreis des Jahres 2023 (Kadersportler)

Stefanie Drescher, Judo, BSV Meschede e.V.

Alexandra Föster, Rudern, RC Meschede e.V.

Hannah Neise, Skeleton, BSC Winterberg e.V.

Laura Nolte, Bob, BSC Winterberg e.V.

Cheyenne Rosenthal, Rennrodeln, BSC Winterberg e.V.

Mannschaft des Jahres 2023

FC Fleckenberg e.V., 1. Damenmannschaft, Fußball

MSK Neheim-Hüsten e.V., 1. Herrenmannschaft, Minigolf

SG Ruhrtal e.V., 1. Herrenmannschaft, Handball

RC Sorpesee e.V., 1. Damenmannschaft Volleyball

TuS Sundern e.V., 1. Herrenmannschaft, Fußball