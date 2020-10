Hotelinhaberin verschenkt Marketingleistungen im Wert von 5.000 Euro

Daniela Tigges, Unternehmerin und Inhaberin des Familotel Ebbinghof in Schmallenberg, verschenkt Marketingleistungen im Wert von fünftausend Euro. Wie kann es sein, dass ausgerechnet in diesem schwierigen Jahr eine Unternehmerin der hart getroffenen Tourismusbranche etwas zu verschenken hat?

Anzeige

Daniela Tigges, die schon häufiger mit ungewöhnlichen Ideen und Aktionen aufgefallen ist, sagt dazu: „Wir haben die Zeit des Lockdown unter anderem dazu genutzt, unser Marketing zu überdenken. Die neue Agentur hat schon gestartet, die neue Website ist online und wir sind bisher sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Noch bis zum Ende diesen Jahres läuft aber der Vertrag mit der bisherigen Marketingagentur Kaiserberg, mit der das Familienhotel Ebbinghof acht Jahre gut zusammengearbeitet hat. Das Restbudget könnte ich jetzt mit Ideen aus der Schublade sinnlos ausgeben. Doch als mir die Idee kam, damit Menschen zu unterstützen, die sich für das Kindeswohl einsetzen, machte mein Herz einen Sprung!“

Bis Sonntag, 25. Oktober – 24:00 Uhr noch bewerben

Gedacht heißt auch getan bei der umtriebigen Unternehmerin. Wer sich für das Gemeinwohl einsetzt und insbesondere für Kinder, der kann sein Projekt, sein Produkt oder das Start-Up nun mit Marketingleistungen im Wert von 5.000 Euro unterstützen und fördern lassen. Das komplette Budget kann direkt in den nächsten Wochen bei der Werbeagentur in Form von Arbeitsstunden eingelöst werden. Und dazu kommt oben drauf die beratende und unterstützende Begleitung dabei durch die erfolgreiche Hotelinhaberin Daniela Tigges. Im Video in den sozialen Medien erklärt sie ihre Idee und wie die Bewerbung funktioniert. Daniela Tigges: „Bitte diese drei Fragen kurz an mich beantworten: 1. Was tut das Projekt/Angebot/Start-Up für das Gemeinwohl? 2. Was tut das für Kinder? 3. Wie lautet die Vision? 4. Wofür würde das Marketingbudget konkret eingesetzt? Die Person oder Firma/Organisation, die sich für das 5.000 Euro-Budget bewirbt oder von anderen nominiert wird, muss sich bis Sonntag, 25.10.2020 – 24:00 Uhr bei Daniela Tigges per E-Mail d.tigges@familotel-ebbinghof.de melden. Danach wird schnell entschieden, welches Projekt mit einem 5.000 Euro-Marketingpaket in den kommenden Wochen weiter nach vorne gebracht werden kann.