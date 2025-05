„Hotelier des Jahres“ kommt aus dem Sauerland

Höchste Auszeichnung für Familie Deimann und das 5-Sterne-Hotel

Mit dem renommierten Award „Hotelier des Jahres 2025“ wurden am 18. Februar die vier Sauerländer Hoteliers Theo, Andreas, Jochen und Eva Deimann aus dem gleichnamigen Hotel in Schmallenberg-Winkhausen ausgezeichnet. Im Rahmen der Preisverleihung in der Rheingoldhalle in Mainz erhielten sie vor mehr als 1.000 geladenen Gästen den Branchenpreis für ihre unternehmerische Leistung und besonderen Verdienste in der Hotellerie. Zu den Kriterien für die Auswahl der Preisträger gehören erkennbarer Wille zur Kontinuität, Mut zum Risiko, Innovationsfreude und ein nachweislich nachhaltig wirtschaftlicher Erfolg.



Einhergehend mit der Gründung der Stadt Schmallenberg vor exakt 50 Jahren legte Theo Deimann die Landwirtschaft sowie den benachbarten Sägewerksbetrieb still und konzentrierte sich gemeinsam mit seiner Frau Sophie auf den Aufbau eines Hotels. Die Auszeichnung krönt die einzigartige Entwicklung des Gastronomie- und Hotelbetriebes Deimann in der Tourismusregion Schmallenberger Sauerland. Herzliche Glückwünsche und alles Gute für eine Sauerländer Erfolgsgeschichte der besonderen Art, woll!