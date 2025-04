HORRIDO! Die Schützenfestsaison steht vor der Tür!

Bald ist es wieder so weit: Die ersten Trommelschläge erklingen, die Schützenfahnen flattern im Frühlingswind, und aus der Ferne hört man bereits das verheißungsvolle Klirren gefüllter Biergläser sowie die feierlichen Schüsse unter der Vogelstange. Die Schützenfestsaison im Sauerland steht in ihren Startlöchern – eine Zeit, in der nicht nur Traditionen zelebriert, sondern auch unvergessliche Momente geschaffen werden. Ob jung oder alt, jeder kommt hier auf seine Kosten, denn Schützenfest ist mehr als nur ein Fest – es ist ein Lebensgefühl!



Kaum ein anderes Fest verbindet die Menschen so sehr wie das Schützenfest. Hier treffen sich Nachbarn, Freunde und Familie, um gemeinsam zu feiern, zu lachen und Erinnerungen zu schaffen. Während sich die einen beim Bier an der Theke tiefgehenden Gesprächen hingeben, schwingen die anderen das Tanzbein – sei es zu traditioneller Blasmusik oder modernen Partyhits.

Auftakt in Kückelheim – klein, aber oho!

Den Startschuss gibt wie immer das Schützenfest in Kückelheim bei Schmallenberg vom 2. bis 4. Mai 2025. Mit nur rund 80 bis 90 Einwohnern mag das Dorf zwar klein sein, aber in Sachen Feierfreude steht es den großen Orten in nichts nach. Das Ereignis zieht nicht nur die Einheimischen an, sondern auch Besucher aus der gesamten Umgebung. Hier zeigt sich: Die Sehnsucht nach Schützenfest ist riesig, der Durst ist da und die Vorfreude nicht zu bremsen.

Kaum ist das erste Schützenfest überstanden, reiht sich ein Highlight an das nächste: In den Folgewochen füllen sich die Schützenhallen in Schmallenberg, Bad Fredeburg und Eslohe.



Jubiläen, die Geschichte schreiben

Dieses Jahr wird es besonders festlich, denn einige Orte haben große Jubiläen zu feiern. Die Schützengesellschaft 1825 e.V. Winterberg feiert vom 12. bis 15. Juni 2025 ihr 200-jähriges Bestehen. Gleichermaßen darf die St. Sebastian Schützenbruderschaft Grafschaft 1825 e.V. auf zwei Jahrhunderte Tradition zurückblicken. Das dortige Jubiläumsschützenfest am 23. und 24. August 2025 verspricht Festmomente von epischer Dimension.

Doch den krönenden Abschluss liefert die St. Jodokus Schützenbruderschaft Wormbach: Vom 5. bis 7. September 2025 wird dort das 500-jährige Bestehen gebührend gewürdigt – wenn das kein Grund ist, die Gläser zu heben!



In diesem Sinne: HORRIDO! Auf eine unvergessliche Schützenfestsaison 2025!